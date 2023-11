OpenAI sugere que destruirá startups que usam sua tecnologia para construir produtos

“Muitas startups estão mortas hoje.”

OpenAI emergiu como um dos líderes na corrida contínua de IA, com base na enorme popularidade de seu chatbot ChatGPT, que ganhou uma enorme influência na indústria emergente.

Agora, a empresa enviou uma mensagem clara a outras startups em seu ecossistema: se você usar produtos OpenAI para ganhar dinheiro, em breve estaremos arrancando o tapete de seus pés.

Especificamente, OpenAI Uma nova atualização foi lançada para ChatGPT no fim de semana, que permite aos assinantes fazer upload de arquivos PDF para ChatGPT Plus, permitindo que o chatbot resuma seu conteúdo. Embora isso possa ser uma vantagem para os funcionários de escritório que estão sobrecarregados com o cuidado de intermináveis ​​arquivos PDF, De dentro apontando para A mudança representa um golpe devastador para as empresas que criaram produtos que usam OpenAI para ajudar os clientes a processar arquivos PDF.

É um lembrete claro de que as decisões das grandes empresas de tecnologia podem facilmente vaporizar os participantes menores – talvez mais do que nunca no cenário de empreendedorismo em constante mudança da IA.

“Muitas startups estão mortas hoje”, disse Alex Kerr, fundador da incubadora de IA P-ai. chilro. “É um mundo cruel lá fora.”

Em uma postagem no LinkedIn, o líder de produto da gigante de pagamentos Stripe Sahar Mor emitiu um aviso severo.

“A OpenAI acaba de implementar uma medida que eliminará dezenas de empresas de IA”, escreveu ele, referindo-se a empresas “embrulhadas” que dependem fortemente de APIs, que são interfaces de programação que permitem aos desenvolvedores de software conversar entre si.

Outras empresas que vincularam seus produtos ao OpenAI também ficaram maravilhadas.

“Somos uma das ‘vítimas’ afetadas por esta atualização”, diz Alex Rebman, cientista de dados que criou o plugin ChatGPT que permite aos usuários digitalizar arquivos PDF. chilro.

em voto, Rebman avaliou se as pessoas estavam dispostas a continuar usando sua ferramenta em vez das ferramentas da OpenAI. A grande maioria respondeu que seu plugin “teria menos uso”.

