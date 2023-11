Tudo foi anunciado na exposição Disney Dreamlight Valley

Vale Dreamlight da Disney Finalmente está chegando o modo multijogador online como parte de sua grande atualização em dezembro. Também aprendemos sobre futuras atualizações gratuitas que adicionarão mais personagens e áreas, bem como mais detalhes sobre a primeira expansão paga do jogo, que será lançada em dezembro.

Vale dos sonhos Ele foi lançado há pouco mais de um ano depois de ser lançado em acesso antecipado pago em setembro passado. Para comemorar este importante evento 1º de novembro: Gameloft publica o primeiro trailer digital Dedicado ao jogo aconchegante e ao seu futuro, revelando novos detalhes sobre o que está por vir em breve e, mais tarde, no caminho para o Disney’s Cruzamento entre animais-Como simulação de vida.

Aqui está tudo o que foi anunciado durante o show de aproximadamente 25 minutos.

Gameloft/Disney

Multijogador online e jogo de Jack Skellington chegando no próximo mês

enquanto Gameloft anunciou e mostrou muito durante a apresentaçãoDe longe a maior novidade foi a confirmação de que após meses de suspense Vale dos sonhos Você terá o modo cooperativo online em 5 de dezembro, como parte da grande atualização gratuita de inverno do jogo.

Valleyverse, o que a Gameloft chama de modo multijogador, permitirá que até três jogadores se encontrem e saiam juntos em seu próprio vale. Você também poderá visitar outros vales e trocar itens com as pessoas. Outro benefício de conferir os vales de outros jogadores é poder ver quais itens estão à venda naquele dia em sua versão da loja do Tio Patinhas.

A Gameloft promete que isso é apenas o começo e que planeja continuar atualizando e expandindo o modo multijogador online no futuro, adicionando novos recursos e opções.

E Jack Skellington de Pesadelo antes do Natal eu vou me juntar Vale dos sonhos em 5 de dezembro junto com o novo Star Path com tema de inverno (também conhecido como Battle Pass), que contará com roupas de neve inspiradas em personagens populares da Disney.

Mais detalhes em Vale dos sonhosA primeira expansão paga para

Como enfatizado anteriormente, Vale dos sonhos sairá do acesso antecipado (E não jogue de graça) em 5 de dezembro. Este é o mesmo dia em que a primeira expansão do jogo foi lançada. Fenda no tempo, Será lançado. Quando a Gameloft anunciou pela primeira vez esta nova expansão, que custará US$ 30, ela não compartilhou muitos detalhes. Portanto, esta demonstração foi nossa primeira análise aprofundada do que os jogadores obterão por esse preço.

Fenda no tempo Contará uma nova história com Jafar Aladim Como o vilão principal. Este novo romance será publicado em três obras. O primeiro capítulo começa em dezembro, enquanto as outras duas partes da história serão lançadas em 2024. A Gameloft diz que o primeiro capítulo apresentará aos jogadores novos personagens EVE de PAREDE-EGastão de A bela e a feraE Rapunzel de emaranhado. Gameloft diz que dois novos personagens chegarão em sequências em 2024.

Gameloft/Disney

A nova expansão se passa na Ilha da Eternidade, um novo mundo com três biomas distintos: Ancient’s Landing, Glittering Dunes e Wild Tangle. Cada bioma conterá novas plantas e animais para domesticar, bem como novos ingredientes culinários, como figos de fada e canela. Isso ajudará os jogadores a criar novas receitas.

A Gameloft explicou que o novo mundo tem o mesmo tamanho do vale original do jogo principal. O estúdio também confirmou que esta nova área terá sua própria contagem de objetos separada, permitindo aos jogadores decorar livremente sem medo de ficar sem espaço.

Outra funcionalidade incluída nesta nova área são as máquinas antigas, que permitirão aos jogadores automatizar determinadas atividades, como regar planetas e cozinhar refeições. Tudo isso, além dos novos personagens, estará disponível para os donos da expansão também no Valley do jogo principal.

A Gameloft planeja Vale dos sonhos Em 2024

Além da grande atualização de dezembro e da nova expansão, a Gameloft compartilhou um roteiro para suas próximas atualizações gratuitas no próximo ano. Primeiro, Sulley e Mike de Companhia de Monstros. Eles aparecerão no jogo no início do ano. novo Companhia de MonstrosUm mundo com tema .também é adicionado.

foto : Gameloft/Disney

A Gameloft então provocou um novo personagem “Vibrant Villager” que chegará na primavera de 2024. E com base na imagem usada no roteiro, parece ser Daisy Duck. Mais tarde, na primavera, provavelmente haverá um novo mundo girando em torno de seu tema Mulan Ele será adicionado ao jogo. Finalmente, no verão, a Gameloft adicionará Tiana Min A princesa e o Sapo Bem como receitas inspiradas em Nova Orleans.

A Gameloft diz que todas essas atualizações incluirão novos Star Paths, recursos adicionais e melhorias também. Parece que a empresa está realmente tentando convencer as pessoas de que só porque lançou uma expansão paga não significa que terá atualizações de conteúdo gratuitas em 2024.

Vale dos sonhos Chegando ao Apple Arcade

Mas espere, tem mais! Como parte da apresentação, vimos pela primeira vez a nova versão do Vale dos sonhos Chegando aos dispositivos Apple em 5 de dezembro. Esta versão do jogo suportará jogo cruzado com as versões Xbox, Switch e PC. No entanto, a Gameloft confirmou que não oferecerá suporte para salvamento cruzado. Portanto, você não poderá progredir em sua vila em qualquer lugar se estiver jogando em um console ou PC. Isso é uma pena, já que as versões para console e PC suportam salvamento cruzado.

Como o Apple Arcade não permite microtransações pagas ou compras no aplicativo, todo o conteúdo da expansão será incluído nesta versão. Não incluirá uma loja premium ou Star Paths pagos.

Além disso, enquanto acumulamos os anúncios, a Gameloft revelou que a partir de hoje, você pode ouvir… Vale dos sonhos Trilhas sonoras no Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited e Pandora.

Bem, é isso. Isso é tudo que ele anunciou. É muito e parece que pode ser o suficiente para ajudar a reconquistar alguns jogadores que ficaram envergonhados com o fato da Gameloft ter desistido de sua promessa de tornar o jogo gratuito. Por enquanto, teremos que esperar e ver se o modo multijogador online, novos biomas e mais personagens da Disney serão suficientes para trazer de volta jogadores que pararam de jogar no ano passado.

