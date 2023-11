Modern Warfare 3 está recebendo tratamento original para Xbox com uma tela de inicialização que deixa alguns fãs irritados

Call of Duty: Modern Warfare III é um lançamento multiplataforma, mas isso não impede o Xbox de dar-lhe o tratamento original completo. Os usuários do Xbox que inicializaram seu console hoje foram recebidos com uma grande tela inicial pedindo-lhes que o comprassem agora que a nova campanha acabou, e alguns deles não estão muito felizes com isso.

“Isso é estúpido. Eu não jogo Call of Duty; nunca comprei Call of Duty. Não deveria ligar meu Xbox e a primeira coisa que vejo é o complemento [sic] Para um jogo ou algo assim. um usuário escreveu.

Os fãs do Xbox serão solicitados a comprar Call of Duty no lançamento.

Alguns usuários apontaram que Starfield também recebeu o tratamento de tela inicial quando foi lançado em setembro, e que no final foi relativamente curto. No entanto, outros expressaram esperança de que tais telas iniciais não fossem a norma no futuro, descrevendo-as como intrusivas.

“Não acho que seria grande coisa se fosse um único evento ou lançamento, mas posso ver por que as pessoas não gostariam.” outro usuário escreveu.

Quando testamos nós mesmos, o prompt Buy Call of Duty apareceu instantaneamente sem que nenhum botão fosse pressionado além de ligar o dispositivo. IGN entrou em contato com o Xbox para comentar.

A tela inicial não foi a única grande promoção que Modern Warfare III recebeu no Xbox. Um papel de parede dinâmico com o Capitão Price também está disponível para download.

O impulso de marketing de Call of Duty do Xbox vem logo após a aquisição formal da Activision Blizzard, que viu a Microsoft adquirir a editora por US$ 69 bilhões. O acordo de marketing Call of Duty da PlayStation não terminará até 2024, mas isso não impede o Xbox de anunciar Call of Duty, que está entre as joias da coroa de sua nova aquisição.

Call of Duty: Modern Warfare III será lançado em fases, com acesso antecipado à campanha a partir de hoje, 2 de novembro, para quem pré-encomendou o jogo. Ele irá retomar a história de Modern Warfare II enquanto introduz novos elementos, como Open Combat Missions. O multijogador estará disponível em 10 de novembro.

Kat Bailey é diretora de notícias do IGN e co-apresentadora do Nintendo Voice Chat. Você tem algum conselho? Envie a ela uma mensagem direta em @the_katbot.