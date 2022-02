Onde mil olhos digitais vigiam os idosos

Um resultado importante foi um foco maior em ajudar as pessoas com demência a “envelhecer” – em vez de encaminhá-las para lares de idosos – na esperança de melhorar sua qualidade de vida e diminuir a carga em instalações de cuidados sobrecarregadas.

Mas os cuidados domiciliares de demência podem ser uma importante fonte de ansiedade para os cuidadores e aqueles em declínio cognitivo. Embora muitas localidades no Japão ofereçam creche para adultos, pode ser caro e deixar lacunas na supervisão para aqueles mais propensos a vagar.

As políticas e mensagens nacionais sobre o acolhimento de pessoas com demência muitas vezes entram em conflito com as expectativas sociais e o comportamento das autoridades locais. As famílias às vezes escondem as pessoas com demência, temendo que o comportamento errático possa atrair estigma social ou incomodar a comunidade. Para aqueles que vagam repetidamente, a polícia pode pressionar as famílias a mantê-los em casa ou monitorar de perto seus movimentos.

Em 2007, um homem de 91 anos com demência saiu de sua casa no centro do Japão e foi atropelado e morto por um trem. Seu operador processou sua família enlutada por danos decorrentes do atraso no serviço, e um tribunal regional decidiu a favor da empresa. A decisão foi revertida em recurso, mas o dano foi feito para as famílias preocupadas que um deslize poderia ser ruinoso.

A percepção pública das pessoas com demência melhorou na última década, disse Miki Sato, 46, que foi diagnosticado com demência aos 43 anos e trabalha em uma empresa que oferece oportunidades de trabalho para outras pessoas com a doença. Mas ainda há uma tendência de colocar as necessidades das famílias acima das dos indivíduos, disse ela.