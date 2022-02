Manto de gelo da Groenlândia perde água suficiente em 20 anos para submergir os EUA: estudo

A camada de gelo da Groenlândia perdeu cerca de 4.700 bilhões de toneladas de gelo desde 2002. (Arquivo)

Copenhague:

A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu gelo suficiente nos últimos 20 anos para submergir os Estados Unidos inteiros em meio metro de água, de acordo com dados divulgados esta semana por pesquisadores dinamarqueses.

O clima está aquecendo mais rápido no Ártico do que em qualquer outro lugar do planeta e o derretimento do gelo da Groenlândia é agora o principal fator no aumento dos oceanos da Terra, segundo a NASA.

Desde que as medições começaram em 2002, a camada de gelo da Groenlândia perdeu cerca de 4.700 bilhões de toneladas de gelo, disse o Polar Portal, um projeto conjunto envolvendo vários institutos de pesquisa dinamarqueses do Ártico.

Isso representa 4.700 quilômetros cúbicos de água derretida – “o suficiente para cobrir todo o país em meio metro” – e contribuiu com 1,2 centímetros para o aumento do nível do mar, acrescentou o site de monitoramento do Ártico.

As descobertas do Polar Portal são baseadas em imagens de satélite do programa GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), que mostrou que o derretimento do gelo é mais severo perto das costas do território ártico, na borda da camada de gelo.

Nestas zonas periféricas, “observações independentes também indicam que o gelo está se diluindo, que as frentes de geleiras estão recuando nos fiordes e em terra, e que há um maior grau de derretimento da superfície do gelo”, disse o site.

A costa oeste da Groenlândia é particularmente afetada, de acordo com os dados.

A mudança climática é particularmente alarmante no Ártico, que os cientistas dizem estar aquecendo a uma taxa de três a quatro vezes a média global.

De acordo com um estudo publicado pela NASA no final de janeiro, o derretimento acelerado próximo às costas da Groenlândia pode ser explicado pelo aquecimento do Oceano Ártico.

O fenômeno “está derretendo as geleiras da Groenlândia pelo menos tanto quanto o ar quente está derretendo-as de cima”.

O derretimento do gelo da Groenlândia é atualmente o principal fator no aumento dos oceanos da Terra e as geleiras do território estão recuando seis a sete vezes mais rápido do que há 25 anos, acrescentou a agência dos EUA.

De acordo com os cientistas do clima, a camada de gelo da Groenlândia contém água suficiente para elevar os oceanos em mais de sete metros, e a camada de gelo da Antártida contém o suficiente para uma elevação de quase 50 metros.

A cobertura de gelo do mar do Ártico, embora seu derretimento não tenha efeito sobre o nível do mar, também encolheu significativamente, perdendo quase 13% de sua área de superfície a cada 10 anos.