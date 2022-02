FOTO QUE A NASA TIROU NO MEU ANIVERSÁRIO: Como ver a foto da NASA no dia do nascimento? Guia passo a passo: Hoje em dia a mídia social se tornou a plataforma quente onde novas tendências decolam em todo o mundo e as pessoas começam a seguir essas tendências agora uma nova tendência está circulando nas mídias sociais e as pessoas estão seguindo enormemente em que os usuários de mídia social estão usando um site spinoff da NASA para para ver a visualização do espaço de acordo com sua data e hora de nascimento. Siga este artigo até a última linha para explorar essa história de forma compreensível, aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa tendência e, nas próximas seções, os leitores saberão como essa tendência se tornou viral nas mídias sociais. Siga mais atualização em GetIndiaNews.com

Foto Nasa Talk no meu aniversário

Se você também é um amante de tendências que segue todas as tendências nas mídias sociais, pode estar ciente dessa tendência de criação de fotos usando um site da NASA. Essa tendência começou com uma dica em um vídeo do TikTok e depois também foi levado ao Twitter na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, pois está deixando os internautas curiosos e até emocionados. O site que está na língua de todos os amantes de tendências de mídia social é Astronomy Picture of the Day (APOD) e este site é mantido pela NASA. Este site é um arquivo online das imagens diárias capturadas no tema do espaço e nas quais podem ser vistas imagens de buracos negros, estrelas, cosmos, galáxias e sistemas solares.

Como ver a foto da NASA no dia do nascimento?

O site APOD é o arquivo de fotos espaciais que foram tiradas depois de 1995, o que significa que apenas a geração Z (meados da década de 1990 a 2010) pode relacionar essas fotos com suas datas de nascimento, as mídias sociais estão se debruçando sobre essas imagens à medida que os usuários ficam emocionados depois de ver esta foto, mas muitos usuários também brincaram que o satélite ainda capturou o momento da entrega. A seção abaixo é escrita pelo procedimento de como alguém pode encontrar a imagem de acordo com sua data de nascimento.

O primeiro passo para encontrar a foto do seu aniversário é visitar o site do Hubble da NASA e ao abrir o site você verá uma longa lista de arquivos onde encontrará a data que deseja explorar rolando a página e clicando no link que você deseja quando você clica no link então o site irá renderizar a foto do dia que você escolheu. Fique atento para mais detalhes nesta página e leia outras notícias mundiais em um só lugar.

Como o Telescópio Hubble recebeu esse nome?

O telescópio Hubble recebeu o nome de Edwin P Hubble. que era astrônomo. ele fez importantes descobertas sobre o universo durante o início dos anos 1990. Os astronautas precisam visitar o Hubble cinco vezes para consertar o telescópio e adicionar novas peças e câmeras ao telescópio. O Hubble completou 30 anos em 2020.