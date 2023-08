O Tottenham aceitou a oferta de Harry Kane do Bayern de Munique. O atacante deve decidir sobre a transição

O Bayern de Munique chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur para contratar Harry Kane, informaram fontes alemãs.

Uma proposta do lado da Bundesliga, que se acredita ser superior a € 100 milhões (£ 86,4 milhões, $ 110 milhões), foi aceita por seus colegas da Premier League na quarta-feira.

Kane agora deve decidir se deve ou não seguir em frente.

O jogador de 30 anos queria resolver a situação antes do jogo de abertura da temporada do Tottenham em Brentford, no domingo.

Ele é conhecido por estar aproveitando a vida sob o comando do novo técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, e está tentado a ficar.

No entanto, não está claro como o invasor reagirá a esse desenvolvimento.

Kane está com os últimos 12 meses de contrato e o Tottenham quer vinculá-lo em novos termos.

Não houve progresso nisso até agora, o que levou o clube a considerar vender seu talismã na atual janela de transferências, em vez de arriscar perdê-lo como agente livre no próximo verão.

O atleta Ele informou na terça-feira que os clubes permaneceram separados em suas avaliações do capitão da Inglaterra após novas negociações de transferência na noite de segunda-feira.

O Bayern testemunhou a rejeição de três ofertas para comprar Kane, e a primeira oferta foi em junho, mas eles fizeram um avanço desde então depois de aumentar a oferta.

Keane está relutante em embarcar em uma mudança assim que a campanha de 2023-24 começar e a influência inicial de Postecoglou o encorajou.

Ele desempenhou um papel importante na turnê de verão do Tottenham para a Austrália e Cingapura antes de marcar quatro gols na vitória por 5 x 1 em casa contra o Shakhtar Donetsk no domingo.

Postecoglou admitiu após a partida que manteve um “diálogo aberto” com Keane e o clube sobre uma possível substituição, mas alertou para a necessidade de um resultado logo para o bem de todas as partes.

As opções de Kane dissecadas – sair agora, sair no próximo verão, assinar um novo contrato?

Análise do correspondente do Tottenham, Tim Spires

Bayern quer Kane e Kane parecia querer se mudar para o Bayern. As conversas não teriam se arrastado por tanto tempo se o atacante não tivesse manifestado grande interesse em se juntar aos eternos campeões alemães. Durante todo o verão, acreditou-se que Kane não tinha interesse em entrar em negociações para se juntar a qualquer outro lado nesta janela.

No que diz respeito aos termos pessoais, O atleta Eu relatei anteriormente que o Bayern ofereceria a Kane £ 25 milhões durante toda a temporada, o que equivale a £ 480.000 por semana, o que é mais que o dobro de seu salário base atual – então não há problemas.

A favor do Bayern está o caso do contrato de Kane. Atualmente, ele pode deixá-los como agente livre no próximo verão, o que agora parece ser o pior cenário para o clube da Premier League – certamente do ponto de vista financeiro, se não futebolístico.

Se toda essa luta não der em nada, certamente o Tottenham ainda pode esperar que Kane, empenhado e comprometido, faça o melhor pelo clube no último ano de seu contrato.

Kane marcou quatro gols em amistoso de pré-temporada contra o Shakhtar (Getty Images)

Diz-se que ele está gostando de treinar com o novo técnico Ange Postecoglou, que adotará um estilo muito mais ofensivo e expansivo do que seu antecessor, Antonio Conte, nas duas temporadas anteriores.

Apesar das táticas, Kane ainda marcou 30 gols na Premier League, seu melhor total em 11 temporadas jogando na divisão, mas ele não conseguiu elevar nenhum lado fraco acima do oitavo lugar na mesa final. Isso significa que não haverá futebol europeu para o Tottenham nesta temporada, o que provavelmente será um fator importante no namoro do Spurs com seu clube de infância. Há esperança de que, com novas contratações, incluindo o companheiro de equipe da Inglaterra James Maddison e o zagueiro Micky van de Ven, os Spurs tenham motivos para estar otimistas com a campanha que tem pela frente.

Embora Kane esteja aberto apenas para conversar com o Bayern nesta janela, ele terá uma longa lista de pretendentes em 2024. Isso pode incluir o Real Madrid, dependendo do status de sua busca por Kylian Mbappe, PSG, que cheirou. O jogador inglês neste verão, e outros clubes da Premier League inglesa, e quase certamente também de interesse dos clubes sauditas.

Kane assinar um novo contrato parece o cenário menos provável, mas não pode ser descartado, dada a importância do Tottenham para Kane.

Ele pode ter se tornado o artilheiro do time na última temporada, ultrapassando o falecido grande Jimmy Greaves, mas ainda tem uma conquista importante e notável pela frente, que é conquistar o título com eles.

Ele também gostaria muito de bater o recorde de Alan Shearer na Premier League de 260 gols. Kane está atualmente com 213 na competição e, se mantiver sua média de pontuação nos últimos dois anos, pode esperar ultrapassar Shearer no final da temporada 2024-25.

Visão da Alemanha – E se Kane rejeitasse o Bayern? Análise do repórter de futebol alemão Raphael Honigstein Depois de várias reuniões com Kane e seus assessores, o Bayern estava convencido de que o atacante se mudaria para Munique se uma taxa fosse acordada com o Tottenham. READ Atualizações da transmissão ao vivo da partida entre Croácia e Brasil: o empate sem gols nas quartas de final Qualquer mudança tardia de opinião seria um embaraço para o novo CEO Jan Dressen, bem como para o presidente honorário Uli Hoeness e para o membro do conselho supervisor Karl-Heinz Rummenigge, que assumiram um papel mais ativo desde a saída do CEO Oliver Kahn e do diretor esportivo Hasan. Salihamidzic em maio. Caso Kane opte por não se juntar a eles, a necessidade do Bayern de um centroavante fará com que eles voltem sua atenção para o internacional francês Randall Kolo Mane, do Eintracht Frankfurt. A equipa da Bundesliga indicou que avalia o jogador de 24 anos em 100 milhões de euros. Vá mais fundo Recusar Harry Kane para o Bayern de Munique seria uma decisão perfeitamente compreensível

(Foto: Getty Images)