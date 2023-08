Michael Lorenzen dos Phillies lança um no-hitter contra o Nationals

Os Phillies entraram no mês de julho com um recorde de vitórias, mas em terceiro lugar na NL East. Desde então, eles subiram para o segundo lugar para reivindicar uma das vagas de wild card na liga.

Escolhendo uma troca a favor de Lorenzen, Filadélfia aumentou seu poder. Sua equipe está entre as cinco primeiras na NL em média de adversários, caminhadas e rebatidas por turnos por turnos, e ERA, apesar de jogar em casa no Citizens Bank Park, geralmente amistoso e um time que tem uma defesa média da liga.

Lorenzen fez sua estreia na liga principal com Cincinnati em 2015, começando 21 jogos antes de se tornar um assistente em tempo integral nas próximas seis temporadas com o clube. Um outfielder universitário no estado da Califórnia, Fullerton, Lorenzen ocasionalmente rebate e joga em campo com Cincinnati. 233 na carreira com sete home runs e 6 partidas no campo central em 2019.

A prorrogação para ele como outfielder fracassou em 2020 e 2021, com a entrada do rebatedor designado da NL e lesionado Lorenzen por partes de 2021. Buscando ser titular em tempo integral, ele se juntou aos Angels em 2022 e deixou suas façanhas bidirecionais para outra pessoa (Shuhei Ohtani). Na quarta-feira, pelo menos, parecia uma ótima escolha.