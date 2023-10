O Tesouro dos EUA detalha as regras para dedução do crédito fiscal para veículos elétricos

WASHINGTON (Reuters) – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu na sexta-feira novas orientações sobre como usar o crédito fiscal de veículos elétricos de US$ 7.500 como desconto no ponto de venda a partir de janeiro.

Atualmente, os consumidores só podem aproveitar o crédito de carro novo de US$ 7.500 ou o crédito de veículo elétrico usado de US$ 4.000 ao preencher suas declarações fiscais no ano seguinte.

A partir de 1º de janeiro, os consumidores poderão transferir créditos para uma concessionária de automóveis, reduzindo efetivamente o preço de compra de um veículo, uma mudança que poderia ajudar a impulsionar as vendas de veículos elétricos.

De acordo com a orientação emitida na sexta-feira, os consumidores terão de provar que cumprem os limites de rendimento para se qualificarem para o crédito fiscal ou terão de reembolsar o governo quando declararem os seus impostos.

Para veículos novos, o limite de renda bruta ajustada é de US$ 300.000 para casais e US$ 150.000 para solteiros.

O Congresso aprovou uma revisão dos créditos fiscais de veículos elétricos em agosto de 2022 como parte da Lei de Redução da Inflação (IRA) de US$ 430 bilhões.

O Tesouro também divulgará mais detalhes sobre os requisitos de registo e mecanismos de transferência para concessionários automóveis.

Os comerciantes precisarão se registrar por meio de um novo site do IRS para solicitar créditos. A partir de janeiro, os revendedores podem registrar as vendas de veículos no IRS e receber o pagamento dos créditos fiscais em 72 horas.

De acordo com as regras propostas divulgadas na sexta-feira, as transferências de crédito e os adiantamentos normalmente não afetariam a responsabilidade fiscal dos revendedores e os pagamentos dos revendedores não fariam parte da renda bruta do consumidor.

O IRA de 2022 exigia que os veículos fossem montados na América do Norte para se qualificarem para quaisquer créditos fiscais, eliminando quase 70% dos modelos elegíveis na época. Em 1º de janeiro, entraram em vigor os limites de preços para veículos elétricos qualificados e os limites de renda dos compradores.

Em abril, o Departamento do Tesouro implementou novas regras especificando fontes de componentes de baterias e metais críticos para qualificação.

A administração Biden ainda deve emitir regras ainda este ano detalhando o que constitui uma “entidade estrangeira preocupante” que mais tarde resultaria na negação de créditos aos veículos elétricos se contivessem quaisquer componentes de bateria ou se as baterias contivessem metais críticos de uma entidade. .

A EPA propôs regras que espera que resultem em 67% dos novos veículos sendo veículos elétricos até 2032.

Reportagem de David Shepardson, edição de Nick Zieminski

