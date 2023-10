Bilionário perde quase US$ 1 milhão em golpes de criptomoeda. O que aconteceu e como você pode evitar o caro erro cubano?

“Mark Cuban acabou de esvaziar sua carteira?”: Bilionário perde quase US$ 1 milhão em fraude de criptomoeda. O que aconteceu e como você pode evitar o caro erro cubano?

O proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, perdeu quase US$ 1 milhão em criptomoedas – e provavelmente foi vítima de um golpe popular com o qual todos os americanos deveriam ter cuidado.

O potencial para um grande roubo foi relatado pela primeira vez em 15 de setembro por um monitor de blockchain no X (anteriormente conhecido como Twitter).

“A carteira de Mark Cuban acabou de ficar vazia? A carteira está inativa há 160 dias e todos os ativos acabaram de ser transferidos”, usuário do WazzCrypto Publicado na plataforma Além de uma captura de tela mostrando uma série de transferências – todas em poucos minutos – de uma carteira digital com o nome Cuban.

cubano Ele confirmou seu infortúnio Para o canal de notícias sobre criptomoedas DL News. O empresário e investidor bilionário acredita ter baixado uma versão duvidosa do popular software de carteira de criptomoeda MetaMask “com algumas coisas dentro”.

“Entrei no MetaMask pela primeira vez em meses”, disse ele ao canal. “Eles deviam estar observando.”

No total, quase US$ 870.000 foram levados em 10 criptomoedas de Cuba, de acordo com a DL News.

Ainda não está claro exatamente como a carteira de Cuban foi hackeada. Ele não fez nenhuma declaração pública e não respondeu imediatamente à CNBC Pedido de comentário.

A versão do MetaMask que ele baixou provavelmente era um Trojan – um tipo de malware que se disfarça de software legítimo que pode dar aos hackers acesso à sua rede, arquivos e dados. Também é possível que os hackers tenham obtido acesso à sua conta por meio de phishing, o que significa que ele foi induzido a fornecer suas credenciais de login.

Mesmo indivíduos com conhecimentos digitais, como Cuban, que se tornou bilionário em 1999, aos 40 anos, durante o boom das pontocom, podem ser vítimas de ataques cibernéticos.

O que é phishing?

Phishing é uma tentativa de hackers ou cibercriminosos de atrair pessoas para que compartilhem informações pessoais confidenciais – como nomes de usuário, senhas, detalhes de cartão de crédito e números de seguro social – que eles podem usar para explorar ou roubar de você.

Eles fazem isso enviando e-mails maliciosos, mensagens de texto ou até mesmo ligações de fontes aparentemente confiáveis, como um colega, conhecido ou organização como um banco ou o IRS.

A maioria desses e-mails ou mensagens tem como objetivo induzir as vítimas a clicar em um link enganoso que solicita determinadas credenciais de login ou outras informações pessoais.

O phishing provou ser um golpe muito popular e lucrativo para fraudadores. O Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI recebeu. 800.944 reclamações em 2022Com perdas superiores a US$ 10,3 bilhões. Os esquemas de phishing foram o principal tipo de crime, com 300.497 reclamações e, pela primeira vez, os esquemas de investimento relataram as maiores perdas financeiras às vítimas.

As vítimas com idades entre os 30 e os 39 anos foram o maior grupo de denúncias, enquanto a maior perda em dólares foi sofrida pelos cidadãos com 60 anos ou mais, informou o IC3.

A segurança cibernética perfeita é muito difícil de alcançar, mas aqui estão algumas maneiras de reduzir o risco de morder a isca comum e ser vítima de phishing.

Como se proteger de golpes

Em primeiro lugar, você precisa se educar para entender como podem ser os e-mails de phishing ou links maliciosos.

Em um formulário de e-mail, os golpistas normalmente usam uma linha de assunto que solicita que você abra a mensagem, como um alerta, atualização, ação necessária ou solicitação de informações. Por exemplo, você pode receber um e-mail de alguém fingindo ser do seu banco e solicitando que você faça login por meio de um link falsificado (onde podem roubar suas credenciais) para atualizar algumas informações.

Existem maneiras de reconhecer mensagens fraudulentas. Você deve sempre verificar o endereço de e-mail do remetente em busca de grafia ou domínios de e-mail incomuns. Muitas vezes, eles tentam parecer um domínio legítimo para não levantar suspeitas, mas pode haver uma pequena diferença entre eles, como um número ou símbolo em vez de uma letra (como nome@gmai!.com).

Estado unido Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura As pessoas são alertadas para serem cautelosas com saudações genéricas (como “Prezado Membro”, “Prezado Titular da Conta” ou “Prezado Cliente”), erros de ortografia ou layout, hiperlinks enganosos e anexos suspeitos.

Esteja você usando e-mail, mídia social ou apenas navegando na Internet e pensando em clicar em um anúncio pop-up, você nunca deve baixar um anexo, aplicativo ou mesmo um patch de software se não tiver certeza do que é. Você pode baixar acidentalmente um Trojan.

Da mesma forma, você deve sempre passar o mouse sobre um hiperlink antes de clicar nele para ver aonde o link o levará. Tal como acontece com domínios de e-mail duvidosos, os URLs são fáceis de falsificar através de erros ortográficos e outras anomalias.

Finalmente, existem práticas de higiene digital que todo americano deveria praticar. Sempre que possível, você deve considerar o uso da autenticação multifator (MFA) para acessar seus aplicativos e contas online. Além de inserir seu nome de usuário e senha, o MFA exige mais fatores de verificação, como um PIN de uma mensagem de texto ou aplicativo de telefone, para acesso.

Você também deve fazer todos os esforços para atualizar seu software digital e navegadores de Internet com software antivírus apropriado instalado. Embora nenhuma destas medidas seja completamente à prova de falhas, elas podem protegê-lo de erros dispendiosos no futuro.

