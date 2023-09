O rover OSIRIS-REx da NASA se prepara para uma entrega épica de asteróides

NASAde Osíris Rex A missão está programada para devolver a primeira amostra de asteroide dos EUA à Terra em setembro, após um teste de queda de modelo bem-sucedido no deserto ocidental de Utah.

Uma equipe liderada pela NASA no deserto ocidental de Utah está nos estágios finais de preparação para a chegada da primeira amostra de asteróide americano – programada para pousar na Terra este mês.

Uma maquete do OSIRIS-REx da NASA (Origens, interpretação espectral, identificação de recursos e segurança – Regolith Explorer) A cápsula de amostra foi lançada de um avião na última quarta-feira e pousou na zona de pouso do campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa de Utah, no deserto nos arredores de Salt Lake City. Isto fez parte do último grande teste da missão antes da chegada da cápsula em 24 de setembro com a sua amostra do asteróide Bennu, que foi recolhida no espaço há quase três anos.

“Estamos agora a apenas algumas semanas de receber um pedaço da história do sistema solar na Terra, e este teste de queda bem sucedido garante que estamos prontos”, disse Nicola Fox, administrador associado da Direcção de Missões Científicas da NASA em Washington. “O material autêntico do asteróide Bennu ajudará a lançar luz sobre a formação do nosso sistema solar há 4,5 mil milhões de anos, e talvez até sobre como a vida começou na Terra.”

Ensaios e antecipação

Este teste de queda segue uma série de exercícios anteriores – recuperação de cápsulas, operações de engenharia de espaçonaves e procedimentos de processamento de amostras – realizados no início desta primavera e verão.

Agora, faltando menos de quatro semanas para a chegada da espaçonave, a equipe OSIRIS-REx está chegando ao fim do treinamento e pronta para a entrega real.

“Estou extremamente orgulhoso dos esforços que a nossa equipa colocou nesta empreitada”, disse Dante Lauretta, investigador principal do OSIRIS-REx na Universidade do Arizona, em Tucson. “Assim como nosso planejamento e treinamento cuidadosos nos ajudaram a coletar uma amostra de Bennu, aprimoramos nossas habilidades de recuperação de amostras.”

A cápsula carrega cerca de 8,8 onças de material rochoso coletado da superfície do asteróide Bennu em 2020. Os pesquisadores estudarão a amostra nos próximos anos para saber como nosso planeta e sistema solar se formaram, bem como a origem dos materiais orgânicos que podem levaram à vida na Terra.

OSIRIS-REx é a primeira missão da NASA a devolver amostras de asteróides. Foi lançado em setembro de 2016 em uma missão para explorar um asteróide próximo à Terra chamado Bennu. A emocionante conclusão da missão ocorrerá em 24 de setembro de 2023, quando uma cápsula contendo amostras de Bennu pousar no deserto ocidental de Utah. Crédito: NASA

Chegada da cápsula e processamento adicional

A cápsula entrará na atmosfera terrestre às 10h42 EDT (8h42 EDT), viajando a cerca de 27.650 mph. A cobertura ao vivo da NASA sobre o pouso da cápsula começa às 10h EDT (8h EST) e será transmitida pela NASA TV, pelo aplicativo da NASA e Site da agência.

“Estamos agora na etapa final desta jornada de sete anos, muito parecida com os últimos quilômetros de uma maratona, com emoções como orgulho e alegria coexistindo com um foco resoluto para completar bem a corrida.” disse Rich Burns, gerente de projeto OSIRIS-REx no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland.

Assim que a cápsula for localizada e embalada para viagem, ela será transportada para uma sala limpa temporária no campo militar, onde passará por processamento inicial e desmontagem em preparação para seu voo para o Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, onde a amostra será coletados, documentados, cuidados e distribuídos para análise a cientistas de todo o mundo.

Colaboradores e parcerias

O Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland é responsável pelo gerenciamento geral da missão, engenharia de sistemas, garantia de segurança e garantia de missão para OSIRIS-REx. A Universidade do Arizona, em Tucson, chefiada por Dante Lauretta, é o investigador principal, dirigindo a equipe científica e planejando o monitoramento científico e o processamento de dados. A Lockheed Martin Space construiu a espaçonave e gerencia as operações de voo, enquanto Goddard e KinetX Aerospace pilotam a espaçonave OSIRIS-REx. As amostras para a missão, incluindo o processamento na chegada à Terra, são alocadas ao Johnson Space Center da NASA em Houston. A missão também conta com colaboração internacional, apresentando instrumentos da Agência Espacial Canadense e uma amostra de colaboração científica com a missão Hayabusa2 do Japão. OSIRIS-REx é uma missão importante do Programa Novas Fronteiras da NASA, que é supervisionado pelo Marshall Space Flight Center da NASA no Alabama.