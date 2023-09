Um ‘aumento’ nas hospitalizações por COVID relatado no norte do Texas, de acordo com o DFW Hospital Board – NBC 5 Dallas-Fort Worth

O Conselho do Hospital Dallas-Fort Worth disse ter visto um “aumento” no número de hospitalizações por COVID-19.

“Definitivamente não queremos que as pessoas entrem em pânico. Queremos que as pessoas saibam que houve um aumento no número de casos de coronavírus, não como tivemos no ano passado”, disse Steven Love, presidente e CEO do Hospital Dallas-Fort Worth. Quadro.

Desde junho, disse ele, tem havido um aumento constante no número de pacientes nos hospitais do norte do Texas.

Loew disse em 1º de setembro que o número de casos atingiu 323 casos, em comparação com 21 de junho, quando atingiu 73 casos.

1º de setembro: 323 pacientes com COVID-19 em hospitais, 25 dos quais são crianças

21 de agosto: 237 pacientes com COVID-19 em hospitais, 18 dos quais são crianças

21 de julho: 134 pacientes com COVID-19 em hospitais, 3 dos quais são crianças

21 de junho: 73 pacientes com COVID-19 em hospitais, dois dos quais são crianças

“Enquanto converso com médicos infectologistas e vejo alguns dos relatórios que chegam ao estado, geralmente são os idosos e as pessoas com algum tipo de problema de saúde subjacente que estão hospitalizados. Agora, muito mais pessoas estão testando positivo”, disse Love. “Eles testaram positivo em casa e tinham o vírus, mas não estão doentes o suficiente para irem ao hospital, o que é bom”.

Em comparação com agosto de 2022, quando houve 800 hospitalizações por COVID-19 nos hospitais do condado de Dallas, estes últimos números são muito mais baixos, mas os profissionais de saúde ainda querem que as pessoas estejam vigilantes.

“Sempre que você contrai uma doença infecciosa, você precisa ter cuidado, e sabemos que a temporada de gripe está chegando, e ao olhar para a nova vacina contra o coronavírus que esperamos que as pessoas recebam, você definitivamente deseja obter o que precisa para a vacina contra a gripe. e agora existe uma vacina”, disse Love, para o vírus sincicial respiratório.

À medida que as aulas regressam e as pessoas regressam das viagens de verão, tem havido um aumento notável nos casos de COVID-19.

Christian Grisalis, um veterano, disse: Porta-voz de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Dallas.

Ele disse que este é um bom momento para as pessoas serem proativas, já que a temporada da gripe e do vírus sincicial respiratório também começa.

“Todas as precauções que você puder tomar para evitar ficar doente e acabar no hospital, é isso que devemos fazer”, disse Grisalis.

Ele disse acreditar que as vacinas ajudam a manter as pessoas fora do hospital porque, mesmo que estejam infectadas, não ficam doentes o suficiente para serem internadas.

Espera-se que uma nova vacina COVID-19 esteja disponível por volta do final do mês e atinja diferentes cepas do vírus, disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

“Quando falo com médicos infectologistas, eles apontam duas coisas”, disse Love. “Primeiro, algumas das vacinas estão começando a diminuir, por assim dizer, um pouco porque são novas variantes, todas elas Omicron. primos, que você obtém XB B XB B 1,5 XB B.” 1,6, então esta nova vacina que será lançada, esperançosamente, ajudará nas próximas três a quatro semanas e obterá algum tipo de imunidade contra essas variantes.”

Ele disse que até a última verificação com autoridades de saúde estaduais e locais, a mais nova cepa do coronavírus, Pirola, não havia sido detectada no Texas.