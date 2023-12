Quanto as luzes de Natal acrescentarão à minha conta de luz?

Como a tecnologia pode ajudar a decorar suas férias Ilumine facilmente suas decorações de Natal com estas dicas técnicas. Problema resolvido, USA TODAY

Se você precisa de um motivo para economizar ao planejar um show de luzes de fim de ano que ofusca o sol, considere estes fatos desconfortáveis:

Nossas luzes de feriado estão brilhando, Você pode vê-los do espaço. Os americanos estão usando mais energia para alimentar as luzes natalinas, de acordo com uma estimativa. O que El Salvador usa para tudo durante um ano inteiro. Nosso suco refrescante Rudolph inflável piscando 15 pés E o nosso Árvores de mastro de 20 pés e 1.200 lâmpadas Pode resfriar 14 milhões de refrigeradores.

Muitos americanos – e alguns bairros inteiros – estão investindo mais energia do que nunca em suas exibições de quintal: organizando-as cedo, executando-as mais tarde e não deixando nenhum terreno apagado.

“As pessoas começam a decorar logo após o Halloween”, disse Bianca Soriano, porta-voz da Florida Power & Light. “Se você começar em 1º de novembroruaE digamos que você guarde até o Ano Novo, são dois meses de energia extra.

Quer saber quanta energia essas luzes natalinas usam? Existe uma fórmula para isso

Família média Gaste cerca de US$ 16,48 para acender as luzes do feriado em 2022quase US$ 2 a mais do que em 2021, de acordo com uma análise do Today’s Homeowner.

Existem maneiras de prever esses custos. Kiplinger oferece finanças pessoais A fórmula geek é ótima Para calcular a conta de luz durante o feriado:

[wattage/1000 x time in hours] x Custo por kWh em centavos = Custo para colocar as luzes de Natal

Para quem acha as combinações inadequadas, a Duke Energy Fornece uma alternativa menos intensiva em matemática.

Se você planeja amarrar cinco fios de lâmpadas C9, duas lâmpadas incandescentes de 2 polegadas, um total de 500 lâmpadas, e ligá-las seis horas por dia, gastará US$ 63 no mês de férias, de acordo com a calculadora de Duke.

Se você mudar para lâmpadas LED com baixo consumo de energia, o mesmo suprimento para um mês custará apenas US$ 9. E se você reduzir para lâmpadas Mini-LED, aquelas em formato de pequenas velas, o custo cai para 60 centavos.

a Estudo de 2008 do Departamento de Energia Descobriu-se que só as luzes sazonais consumiram 6,6 mil milhões de quilowatts-hora de electricidade em 2007.

Isso é mais energia do que El Salvador usou em um ano naquela época, de acordo com um relatório da Todd Moss, diretor executivo do Center for Energy for Growth, centro de pesquisa especializado em ações de energia. Corte em 2015 Tornou-se viral. Seguiu-se uma reação negativa.

“As pessoas da esquerda disseram: ‘Você precisa parar de desperdiçar toda essa eletricidade’, e as pessoas da direita disseram: ‘Você está tentando matar o Natal'”, disse Moss.

Moss salienta que o número de 6,6 mil milhões de quilowatts “pode ter diminuído desde então, porque a iluminação se tornou muito mais eficiente”. Mas ele também está percebendo uma escalada definitiva na guerra dos lanches natalinos, pelo menos em seu bairro, fora do Distrito de Columbia.

“As pessoas saem com toda a força, cobrindo toda a casa”, disse ele.

Quer reduzir os custos de energia para as suas luzes de férias? Vai válvula

A lição mais importante aqui, se você deseja economizar energia e ao mesmo tempo criar um cenário de férias do tamanho de Clark Griswold, é usar LEDs.

Lampadas de led Use pelo menos 75% menos energia Elas duram até 25 vezes mais do que as lâmpadas incandescentes mais antigas, de acordo com o Departamento de Energia.

Para ilustrar a diferença, o ComEd calculou Quanto Clark Griswold poderia ter se poupado? Com luzes LED.

Você deve se lembrar que o patriarca Griswold das férias de Natal do National Lampoon começou a exibir a casa mais brilhante do quarteirão, armada com 25.000 luzes cintilantes italianas.

Com lâmpadas incandescentes acesas cinco horas por dia durante um mês, calcula o ComEd, o fornecimento custaria aos Griswolds US$ 7.462 em dólares de hoje.

Com LEDs, o preço cai para US$ 1.612, o que é uma soma surpreendentemente grande.

Mas estes são filmes.

“Não conheço ninguém que esteja instalando 25 mil luminárias”, disse James Girardi, porta-voz da Exelon, empresa-mãe da ComEd.

Aqui estão mais dicas de economia de energia que você pode usar após as férias para economizar dinheiro. Experimente alguns dentro e fora de sua casa.

Não apresse sua exibição de férias

Soriano, da FPL, observa que seus vizinhos do sul da Flórida parecem estar enfeitando os corredores mais cedo do que nunca nos últimos anos.

Dois meses de luzes festivas custam mais do que um mês. Você pode irritar seus vizinhos mais avessos às férias apagando as luzes em novembro. Por que você não espera um pouco?

Considere a energia solar

Luzes festivas movidas a energia solar podem custar um pouco mais (cerca de US $ 40,00). Para este pacote de quatro na Amazon), mas pode economizar custos de eletricidade a longo prazo.

Além disso, como relata a Popular Mechanics, a energia solar pode evitar o incômodo de passar fios nas tomadas. Aqui está a revista Principais escolhas solares.

Coloque as luzes do feriado em um cronômetro

Programe-os para continuar ao pôr do sol e parar na hora de dormir. Ninguém vai notá-los ao meio-dia. Não haverá ninguém para vê-los às três da manhã.

Repense o Papai Noel inflável

Os brinquedos infláveis ​​são abundantes nas exibições de feriados milenares, mas têm um preço.

“Os infláveis ​​consomem muita energia”, disse Soriano. “Você ouve aquele ventilador funcionando.”

Seu inflável padrão de 2,5 metros Custa 4 centavos por hora, ou cerca de um dólar por dia Na eletricidade, se funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, segundo a Landmark Creations, fabricante de infláveis ​​personalizados.

“Se você tiver cinco – você tem o Papai Noel, suas renas, o Grinch – cada um deles aumentará seu uso de eletricidade”, disse Soriano.

Cuidado com o poder ilusório

As decorações festivas que contêm componentes eletrônicos podem consumir energia mesmo quando parecem estar desligadas, que é o quociente da nossa energia desperdiçada O termo “gravidez fantasma”.

Para telas grandes e complexas, considere usar um filtro de linha “inteligente”, que desliga completamente a energia quando você pressiona um botão.

Apague as luzes se você sair da cidade

Essa dica levanta uma questão filosófica: a luz do feriado é para você ou seus vizinhos?

Desligue tudo quando viajar para Tulum “É meio chato, porque você quer ver sua casa em sua glória natalina durante todo o mês de dezembro”, disse Girardi na véspera de Natal.

Mas é definitivamente mais seguro apagar as luzes do que deixá-las acesas quando você estiver ausente. E se você quiser economizar alguns dólares em energia, esta é uma ótima maneira de fazer isso.

Defina uma resolução de Ano Novo para desligar as luzes

O fim de semana após o Ano Novo é um ótimo momento para acender as luzes e desfazer as malas.

Pense nisso: há algo mais triste do que um avental murcho do Papai Noel em fevereiro?