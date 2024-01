O proprietário do Astros, Jim Crane, está saindo de sua zona de conforto e gastando muito com Josh Hader

HOUSTON – Jim Crane se aproximou de uma encruzilhada e foi a algum lugar onde nunca tinha estado antes. Suas tendências de contenção financeira e de evitar a livre agência se foram em favor de outra busca na World Series com um núcleo que pode não permanecer intacto por muito mais tempo. Um time que terminou a uma vitória da flâmula da Liga Americana precisava de mais uma peça.

Crane pagou mais do que jamais pagou para comprá-lo. O acordo de cinco anos e US$ 95 milhões de Houston com o agente livre Josh Hader quebrou todos os procedimentos operacionais padrão anteriores de Crane, mas demonstrou a mentalidade de ganhar agora que ele manteve durante a era de ouro do time.

Raramente durante esta década de domínio os Astros chegaram ao topo do mercado de agentes livres, um subproduto do melhor sistema agrícola do beisebol, esperando para preencher um núcleo que havia sido mantido unido por meio de uma série de extensões de contrato. A autossuficiência levou o clube a sete participações consecutivas na American League Championship Series, quatro flâmulas e duas World Series – um sucesso sustentado que esta cidade nunca teve antes.

Prolongá-lo é o principal objetivo de Crane, mas a encruzilhada que sua franquia enfrenta é inconfundível. O que antes era o melhor sistema agrícola do beisebol é agora um dos piores. Esse núcleo mencionado está envelhecendo ou se aproximando da liberdade, exigindo o tipo de ação que Crane há muito evita.

Crane nunca deu nada além de um contrato de quatro anos a qualquer agente livre e nunca garantiu mais de US$ 58,5 milhões em qualquer contrato de agente livre. Contratar Hader quase garante que a equipe pagará o imposto de equilíbrio competitivo pela primeira vez durante a propriedade de Crane (a equipe o contornou em 2020, mas o imposto foi eliminado como parte da temporada encurtada pela pandemia).

Adicionar Hader dá aos Astros o melhor bullpen do beisebol e pode reafirmar o clube como favorito da Liga Americana, crucial em uma temporada que pode ser a última em Houston para Jose Altuve e Alex Bregman.

Ambos estão entrando em suas últimas temporadas sob o controle do clube. Kyle Tucker e Framber Valdez ingressarão na agência gratuita após a próxima temporada. Justin Verlander e Ryan Pressly têm opções baseadas no desempenho para a temporada de 2025, deixando pelo menos a possibilidade de um ou ambos saírem depois de 2024 também.

Esse desgaste iminente sempre inflou a temporada de 2024. Na sexta-feira, Crean reagiu de acordo, mesmo que o contrato tenha causado espanto.

Por natureza, os analgésicos são imprevisíveis. Gastar US$ 95 milhões e dedicar cinco anos a cada ano é um grande risco, embora a superioridade profissional de Hader o mitigue. Houston tem prova viva em Rafael Montero, cujo contrato de três anos no valor de US$ 34,5 milhões – oferecido por Crean no inverno passado – envelheceu mal na temporada passada e, de certa forma, forçou o time a abordá-lo com ousadia neste inverno.

Fazer isso com Hader dá à equipe de 2024 a melhor chance de buscar o campeonato, o que deveria ter sido o foco de Crane e do gerente geral Dana Brown. As mudanças após esta temporada são quase certas. Tucker, Valdez e Bregman exigiriam, cada um, o tipo de contratos enormes que Crane relutava em conceder.

A próxima temporada pode ser a última em Houston para jogadores como Jose Altuve e Alex Bregman. (Joe Camporeal/EUA Hoje)

Em Março, Crane disse: “O nosso objectivo aqui é muito simples: estamos a tentar reunir 26 pessoas. Não é possível fazer isso com um grande contrato. Não é possível fazer isso com um grande contrato”.

“Não estou dizendo que é algo que nunca faremos.” Ele completou. “Mas fizemos um bom trabalho ao construir a equipe da maneira que fizemos.”

Na sexta-feira, ele apresentou o movimento mais visível de não fazer “do jeito que fizemos”. Só o tempo dirá se o contrato de Hader é o início de uma mudança filosófica ou uma reação exagerada ao jogo árido de Houston. A equipe perdeu Phil Maton, Ryan Stanek e Hector Neres para a agência gratuita e anunciou na terça-feira que Kendall Grafman perderá a temporada de 2024 após passar por uma cirurgia no ombro direito.

Se os Astros perseguiram Hader antes da transação Grafman é uma questão legítima. Nas reuniões de inverno do mês passado, a gerente geral Dana Brown disse – espontaneamente – “Não estou interessado em pagar a mais no mercado de alívio”. Na terça-feira, depois que a equipe anunciou o diagnóstico de Grafman, Brown conversou com… O atleta Sobre encontrar alguém para lançar no sexto e sétimo rounds.

Não, Hader não recebe US$ 95 milhões para jogar a sexta ou sétima entrada. Algo mudou durante esses três dias, embora isso tenha se tornado comum durante o curto mandato de Brown. Antes do prazo de negociação da temporada passada, os Browns passaram semanas enfatizando que os Astros não haviam liberado o mercado de arremessadores iniciais, mesmo com lesões e ineficácia devastando sua equipe de arremessadores.

Um dia antes do prazo, os Browns mudaram de opinião e a equipe readquiriu Verlander do New York Mets. Posteriormente, Verlander deu crédito a Crane por ajudá-lo a fechar o negócio – compreensível dado seu relacionamento próximo e os complexos detalhes financeiros envolvidos na negociação.

O envolvimento de Crane nas decisões operacionais do time de beisebol é bem conhecido e só cresceu após o escândalo de roubo de sinalização eletrônica. No entanto, o formato do acordo com Verlander é consistente com o precedente. O primeiro acordo da equipe com Verlander em 2017 e o sucesso de bilheteria de Zack Greinke em 2019 exigiram que Crane desse um empurrão final antes de ser finalizado.

Chegar ao topo do mercado de agentes livres e fazer o tipo de acordo que ganha as manchetes não foi o que Crane fez. Talvez ele tenha percebido que o seu clube já não conseguia extrair perspectivas de um sistema agrícola que não tinha condições de suportar. Adquirir Verlander do Mets na última temporada custou a Houston dois dos principais candidatos de Houston: Drew Gilbert e Ryan Clifford, ambos classificados na lista dos 100 melhores jogadores do Baseball America recentemente lançada. Os Astros tinham apenas um candidato listado no elenco, o outfielder Jacob Melton.

Crane contratou Brown, em parte, por sua habilidade como escoteiro e capacidade de renovar o sistema agrícola da equipe durante o draft. Neste inverno, Crane permitiu que Brown aumentasse e reestruturasse sua equipe de escoteiros amadores com o objetivo de reabastecer o potencial pipeline.

Depender apenas de acordos com prazos comerciais pode minar este objectivo, especialmente num sistema que tem apenas algumas perspectivas distintas. Brown e sua crescente equipe de escoteiros não conseguem reconstruir a fazenda de uma só vez. É necessário dar-lhes tempo para fazer isso.

Talvez, entretanto, Crane continue esta transformação. Se o fizer, sexta-feira deverá ser vista como o início disso.

(Foto superior de Jim Crane: Samuel Corum/SEPA USA via AP)