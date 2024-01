A largada de 0-10-1 de Dan Campbell em Detroit o ensinou sobre o caráter de seu time

Dan Campbell é o brinde de Detroit depois de treinar os Leões para os playoffs, mas ele se lembra de quando seu péssimo começo fez com que algumas pessoas o questionassem. Isso lhe dá um apreço renovado pelas pessoas que acreditaram no que ele estava fazendo.

Campbell disse na sexta-feira que em 2021, quando ele era treinador do primeiro ano, Jared Goff estava em seu primeiro ano substituindo Matthew Stafford como zagueiro titular do Lions e Brad Holmes era gerente geral do primeiro ano, muitas pessoas estavam dizendo, 'Eu não sou treinador.'”Muito bom e ele não é um zagueiro muito bom e Brad não é um bom avaliador de talentos.”

Embora os Leões tenham demorado até o 12º jogo de Campbell como técnico principal para vencer o primeiro jogo, ele disse que aprendeu muito sobre Goff e alguns dos outros jogadores importantes porque eles nunca deixaram de acreditar no que ele estava tentando construir.

“Você não pode ouvir tudo isso, mas eu só sei que quando tudo aquilo veio à tona, foi tão ruim que ele nunca se incomodou com isso”, disse Campbell sobre Goff. “Isso é impressionante. É fácil quando as coisas estão indo bem, você está ganhando jogos, caras como você, eles querem fazer parte disso. Quando você está 0-10-1 você conhece pessoas, você conhece os jogadores, os treinadores, as pessoas da organização. É por isso que você tem Minha melhor visualização de quem são essas pessoas, como foram criadas, o que as motiva e o que gostariam de fazer pelas pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. perspectiva melhor do que se tudo estivesse indo bem e eu conseguisse 12 vitórias. Eu sei exatamente o que [Goff] Ele, quando estiver pior, eu mato aquele cara qualquer dia.

Campbell teve 4-19-1 em seus primeiros 24 jogos como técnico do Lions e está com 21-7 desde então. Foi uma reviravolta notável e ele aprecia as pessoas que acreditaram nele.