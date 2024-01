Deebo Samuel 'OK' após lesão no ombro no jogo do playoff do 49ers contra o Packers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – O status oficial de Deebo Samuel é incerto, mas ele estava de bom humor depois de sofrer uma lesão no ombro esquerdo quando o 49ers venceu uma vitória por 24-21 na rodada divisional da NFC sobre o Green Bay Packers na noite de sábado no Levi's Stadium.

“Estou bem”, disse Samuel à NBC Sports Bay Area após a vitória, enquanto brincava com seus companheiros do 49ers no vestiário.

Esta foi uma cena completamente diferente de quando ele machucou o mesmo ombro na derrota do 49ers na semana 6 para o Cleveland Browns. No vestiário após a derrota no dia 15 de outubro, Samuel precisou de ajuda para vestir o paletó após o jogo devido à lesão.

No sábado, Samuel ergueu os braços enquanto puxava a camisa pela cabeça.

Samuel registrou apenas duas recepções para 24 jardas antes de ser afastado dos gramados no primeiro quarto. O wideout recebeu seu primeiro passe de Brock Purdy para um ganho de 15 jardas enquanto empurrava Kyle Juszczyk para a grama no processo.

“Eu nem sabia que ele estava na minha frente”, disse Samuel rindo. “Ele veio até mim depois do jogo e perguntou por que eu o empurrei, mas eu estava apenas correndo.”

Quando Samuel se levantou daquela jogada, ele assustou a todos ao sair cambaleando do campo. Acontece que o sapato do recebedor foi parcialmente desalojado, fazendo com que ele saísse do campo de maneira desajeitada.

Duas jogadas depois, Samuel marcou seu segundo gol no jogo em uma corrida de nove jardas e estava lutando por mais jardas quando caiu com força no gramado. O All-Pro permaneceu em campo enquanto a equipe médica dos 49ers cercava o recebedor, que eventualmente caminhou em direção ao banco a alguns metros de distância.

Depois de ser avaliado por uma concussão, Samuel foi afastado, mas logo depois a lesão no ombro se tornou um problema, obrigando-o a perder o resto do jogo.

Se o versátil recebedor não puder jogar o jogo do campeonato NFC de domingo contra o Detroit Lions ou o Tampa Bay Buccaneers, Ray-Ray McCloud e Chris Conley poderão ver um aumento no jogo ao lado de Brandon Aiyuk e Juwan Jennings.

O técnico Kyle Shanahan poderá obter uma atualização sobre a saúde de Samuel durante uma teleconferência regular no dia seguinte, domingo.