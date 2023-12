O português está na disputa pelas honras

Ruben Diaz e Bernardo Silva, do Manchester City, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Cristiano Ronaldo, do Al Nasser, disputam a Copa do Mundo de 2023, principal categoria da competição. Além desta distinção, Bernardo e Bruno Fernandes disputam o prémio de Médio do Ano ao benfiquista Di Maria, que é um dos nomeados.

Por sua vez, Diogo Costa, do FC Porto, é candidato a melhor guarda-redes do mundo em 2023, numa lista com nomes como Donnarumma, Oblak, Emiliano Martinez, Alisson, Ederson, Courtois, Ter Stegen ou Mignon. Outros.

Um português também foi nomeado para o prémio de melhor sub-20. O adepto do Benfica, António Silva, discute esta distinção com o jogador Ousmane Diomande, que inclui promessas como Jude Bellingham, Gavi, Musiala, Lamine Yamal, Zaïre-Emery, Xavi Simons, Endrick ou Garnacho.

Na competição para melhor treinador de clube, Luís Castro é o único representante português. Mas há lugar para outro cidadão português noutra categoria. O seleccionador egípcio, Rui Vitória, e o actual seleccionador nacional, Roberto Martinez, foram nomeados para ganhar o prémio de Treinador Mundial do Ano deste ano.

Artur Soares Diaz, do Porto, também foi nomeado o melhor árbitro do mundo.

Os vencedores de todas as categorias serão anunciados em 1º de janeiro de 2024.