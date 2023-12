Português Europeu: O Segredo para Compreender o Português Rapidamente

Você já se perguntou por que o português europeu é difícil de entender quando se fala rápido?

Os goles e goles de português estão por toda parte, tornando difícil para alunos como você entender o que está sendo dito. Neste artigo vou explicar por que isso acontece e alguns exemplos comuns de quando isso acontece, para que você possa finalmente começar a entender os idiomas nativos!

O meu nome é Liz e sou apaixonada por ajudar as pessoas que visitam Portugal a desenvolverem a sua confiança e competências de conversação em português europeu para que possam experienciar melhor Portugal.

Abordo isso e muito mais em minha aula gratuita de uma hora para iniciantes – se você estiver pronto para o guia de início rápido definitivo para conversação em português. Vá e registre-se para uma sessão!

Então vamos dar uma olhada em algumas frases comuns em português e como elas soam quando um falante nativo as diz em português. Assista ao vídeo com link no início deste artigo para me ouvir pronunciar essas frases.

Pronuncie cada sílaba conforme ela soa.

Mas os portugueses diriam assim:

Eles enfatizam essas duas letras, E e a primeira parte de “samas”, o que significa que o resto dos sons são reduzidos e mais difíceis de ouvir.

Vamos comparar como soa em espanhol.

Se você disser mais rápido, soará mais ou menos alto. Isso ocorre porque os falantes de espanhol tendem a enfatizar todas as sílabas que têm mais ou menos a mesma duração.

Portanto, a principal razão pela qual os portugueses parecem engolir palavras e sons é porque o português A tempo de estresse Linguagem, pressionamos certos sons em intervalos regulares e engolimos outros como em inglês. Espanhol significa cronometrado por sílabaComo as sílabas têm a mesma duração não encurtamos nenhum som.

É por isso que você achará o português brasileiro mais fácil de entender, porque o tempo do acento e o tempo das vogais no espectro do acento às vezes estão mais próximos do tempo das letras quando se fala suavemente.

Isso te surpreende um pouco? Vejamos mais algumas frases para ajudá-lo a descobrir algumas dessas palavras ocultas.

Nesta frase, está não é acentuado, por isso é reduzido ao som shta!

É por isso que frases com “está” costumam soar assim. Por exemplo:

Está bem → Tá bem!

Significa que está tudo bem ou está tudo bem. Mas muitos dos meus alunos confundem-na com a palavra “thambem” porque parece curta.

Outro exemplo:

A palavra para que significa FOR neste contexto não é acentuada e é reduzida, por isso soa como “sutiã”.

Se você pensar bem, nós fazemos isso em inglês também. As flores são para mim. “Enganar-me”. “Uh”. Se você ouvisse aquele som sozinho, teria dificuldade em ouvi-lo. Então não só os portugueses!

Algumas frases mais comuns afetadas por isso são:

Em Ja → Te Ja!

Vamos la → Vamola!

O que é que precisa → okek prec?

Saber que as palavras em português devem soar assim irá prepará-lo para procurar esses sons reduzidos, e não será um choque quando eles soarem diferentes de como foram escritos. Também irá ajudá-lo a imitar a forma como os portugueses falam!

Agora, claro, leva tempo para treinar os seus ouvidos para a velocidade e o som do português nativo de Portugal. Eu recomendei alguns recursos úteis neste artigo sobre os 7 erros mortais que os iniciantes cometem, então você deve dar uma olhada a seguir!

Você também pode Assista esse video Ofereço 3 estratégias úteis para todos os níveis sobre como aprender português europeu ouvindo.

Espero que isso tenha sido útil. Peyginose Besol,

Liz Sharma