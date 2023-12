DAVIDS – NOTÍCIAS – 21º Comando de Sustentação do Teatro apoia primeira operação portuária em Portugal

SETUBAL, Portugal — O 21º Comando de Sustentação do Teatro apoiou a primeira operação militar dos EUA no porto de Setúbal, Portugal, em 7 de dezembro de 2023. A operação portuária foi uma colaboração entre o 21º TSC, 598º Esquadrão de Transporte (Desdobramento de Superfície e Abastecimento e Distribuição). ), a Missão Americana em Portugal e a autoridade militar e portuária portuguesa.

“A importância estratégica por trás da instalação deste porto em Portugal é que é o ponto mais ocidental em que alguma vez operámos dentro ou fora da Europa”, disse o coronel Robert Kellum, comandante da 598ª Ala de Transportes. “Conseguimos ligar eficazmente o ponto mais distante do leste da Estónia ao porto mais ocidental de Portugal e ligar todos os nós de transporte daqui para lá. Portanto, estrategicamente, é uma ocasião importante para o 21.º TSC e penso que para o EUCOM. [United States European Command] Também.”

A missão é um projeto de um ano e uma “prova de conceito” para melhorar as capacidades de sustentação militar em todo o 21º TSC, no Exército dos Estados Unidos na Europa e na África, e no teatro europeu como um todo.

“Temos uma relação de longa data em muitas áreas, e a relação entre militares é uma das mais importantes”, disse Doug Koneff, vice-presidente da Embaixada dos EUA em Portugal. “Queremos trabalhar juntos durante muito tempo para melhorar a nossa interoperabilidade e melhorar as nossas capacidades, e este exercício contínuo é um bom exemplo disso.”

Os Estados Unidos e Portugal têm uma parceria de longa data enraizada numa história partilhada. Ambos os países fizeram parte dos 12 signatários fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte e continuam a desenvolver essa parceria.

“Temos uma forte relação de cooperação em defesa que se estende por décadas e décadas, por isso exercícios como este ajudam muito a provar o que já sabemos”, disse a Coronel da Força Aérea dos EUA Jennifer Whetstone, adida de defesa na Embaixada dos EUA em Portugal. “Já sabemos que temos um relacionamento forte, mas continuamos nos esforçando para melhorar a nossa interoperabilidade e fortalecer a aliança como um todo.”

A missão estabilizou o porto com a redistribuição de equipamentos pertencentes à 101ª Divisão Aerotransportada (Assalto Aéreo) da 1ª Brigada de Combate “Bastogne”. Cerca de 500 equipamentos foram transportados a bordo do Ocean Grand e enviados para sua base em Fort Campbell, Kentucky.

“Inicialmente transferimos todo o nosso equipamento para a Polónia com a ajuda do 21º DSC, depois para a Estónia, e agora estamos estacionados em Portugal, transferimos o nosso equipamento da Estónia para Portugal”, disse o major Christopher Cummings. Oficial, 1º Batalhão, 506º Regimento de Infantaria, 101ª Divisão Aerotransportada (Assalto Aéreo). “Portanto, esta é uma oportunidade histórica para testarmos um novo porto, como fez a nossa esquadra no seu primeiro regresso à Europa após a Segunda Guerra Mundial, com operações muito longas, difíceis e complexas”.

Com o sucesso da missão inicial, pretende-se continuar a construir e fortalecer a relação entre os Estados Unidos e Portugal.

“Honestamente, já fizemos isso muitas e muitas vezes”, disse Kellam. “Acho que a sinergia e os relacionamentos que estabelecemos aqui serão duradouros, e isso tem sido realmente incrível e impressionante.”

