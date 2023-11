Nosso sol pode não ser tão grande quanto pensávamos: alerta científico

A estrela no centro do nosso sistema solar – o Sol – pode ser infinitamente menor do que os cientistas pensam.

Uma equipa de dois astrónomos encontrou agora evidências de que o raio do nosso Sol é alguns centésimos menor do que as análises anteriores.

Isso pode não parecer muito, mas pode fazer uma grande diferença na forma como os cientistas entendem a bola de luz brilhante que mantém o nosso planeta vivo.

As novas descobertas, que estão atualmente em revisão por pares, baseiam-se em ondas sonoras geradas e aprisionadas no plasma quente no interior do Sol, chamadas “pressão” ou modos-p. Como uma barriga roncando, esses sons podem fazer exatamente isso Indicação de mudanças de pressão Ocorre dentro do canal alimentar solar.

De acordo com os astrofísicos Masao Takata, da Universidade de Tóquio, e Douglas Goff, da Universidade de Cambridge, as oscilações do modo p permitem uma visão “mais dinamicamente robusta” do interior do Sol do que outras ondas sonoras oscilantes.

Para entender o que isso significa, é mais fácil imaginar o Sol como um sino que toca, embora não seja um sino que toca uma vez – que é o sino descoberto por cientistas da Universidade de Stanford. Descrever É constantemente atingido “por muitos pequenos grãos de areia”.

Todo aquele barulho sísmico Produz Milhões de ondas sonoras ou “padrões” oscilantes que os cientistas podem medir remotamente.

Além do impulso e da atração das ondas p, existem ondulações que oscilam para cima e para baixo sob a influência da força gravitacional, chamadas modos g, que são chamados de modos f quando ocorrem perto da superfície da estrela.

À medida que as estrelas se tornam mais densas, podem surgir outros modos que podem ser usados ​​para descrever as propriedades do objeto.

Os modos F são particularmente úteis para estudar o plasma quente e rodopiante no interior do Sol, enquanto os modos p são extremamente úteis para capturar os “harmônicos esféricos” do Sol.

Isso ocorre porque existem modos p Eles são produzidos por flutuações de pressão No interior do sol. Quando essas ondas se movem para fora, elas atingem a superfície do Sol (sua fotosfera) e são refletidas de volta para dentro, curvando-se à medida que viajam através do plasma turbulento para ricochetear em outra parte da superfície do Sol.

A combinação de um grande número desses modos pode construir uma imagem da estrutura e do comportamento do Sol.

Mas qual você escolhe?

O modelo de referência tradicional para o raio sísmico do Sol é baseado nos modos f, onde são medidos primeiro.

Mas os modos F, dizem alguns astrônomos, não são totalmente confiáveis, porque não se estendem diretamente até a borda da fotosfera do Sol. Em vez disso, parecem “bater” no que Takata e Goff chamam de “superfície imaginária”.

Modos P, De acordo com algumas pesquisas anterioresEles chegam mais longe porque são menos suscetíveis a campos magnéticos e perturbações na camada limite superior da zona de convecção do Sol.

Ao determinar o raio do Sol com base em medições sísmicas (em vez de luz visível ou cálculos térmicos), Takata e Goff argumentam que os modos p são a solução ideal.

Seus cálculos usando apenas frequências do modo p indicam que o raio da fotosfera solar é ligeiramente menor do que o modelo solar padrão.

Não importa quão pequeno seja o erro, diz a astrofísica Emily Brunsden Dizer Alex Wilkins em Novo Mundo RMudar o modelo mais tradicional para acomodar tais resultados não será fácil.

“Entender por que eles são diferentes é difícil”, Brunsden Ele disse“Porque há muitas coisas acontecendo.”

O artigo pré-impresso foi publicado em arXiv.