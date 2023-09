O número de vítimas de um incêndio numa fábrica em Taiwan diminuiu para nove pessoas, com uma desaparecida. As quatro vítimas eram bombeiros

As autoridades de Taiwan disseram que uma pessoa continua desaparecida após um incêndio na noite de sexta-feira numa fábrica de bolas de golfe, depois de análises forenses terem revelado que alguns ossos encontrados no domingo não eram humanos.

TAIPEI, Taiwan – Uma pessoa continua desaparecida após um incêndio em uma fábrica de bolas de golfe em Taiwan, disseram as autoridades na noite de domingo, depois que análises forenses revelaram que alguns ossos encontrados no início do dia não eram humanos.

O incêndio, ocorrido na noite de sexta-feira, matou outras nove pessoas, incluindo quatro bombeiros. A Launch Technologies, operadora da planta, é uma importante fornecedora global de bolas de golfe.

As autoridades já haviam informado que os restos mortais de duas pessoas foram encontrados na manhã de domingo e os restos mortais de uma terceira pessoa à tarde, elevando o número de mortos para 10 pessoas. Mas as autoridades disseram que um conjunto de ossos de Sabah não era humano.

A Agência Central de Notícias de Taiwan, citando um bombeiro do condado de Pingtung, disse que uma explosão causou o colapso de parte do edifício por volta das 18h10 de sexta-feira, prendendo bombeiros e trabalhadores sob os escombros. Uma segunda explosão ocorreu 20 minutos depois.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas no incêndio no Parque Industrial Tecnológico de Pingtung. O fogo só foi extinto no sábado. A razão permaneceu obscura.

Taiwan é um grande fabricante de bolas de golfe, com fábricas que fornecem grandes marcas, incluindo Callaway, TaylorMade, Bridgestone, Mizuno e Wilson, de acordo com o relatório anual de 2021 da Launch Technologies.

A Launch Technologies, listada na Bolsa de Valores de Taipei, vendeu cerca de 260 milhões de bolas de golfe no ano passado, representando um quinto do total global, disse a KCNA. Cerca de 80% de suas vendas são realizadas nos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho disse no sábado que abriria uma investigação sobre segurança ocupacional na Launch Technologies e em sua controladora. A fábrica, localizada na zona de processamento de exportação, já foi multada no passado por violações descobertas durante inspeções, informou a Agência Central de Notícias.

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, viajou para o condado de Pingtung no sábado e se reuniu com as vítimas e suas famílias, informou a TVBS taiwanesa.