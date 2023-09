As Filipinas removem a “barreira flutuante” erguida pela China no Mar da China Meridional | Notícias

A Guarda Costeira das Filipinas removeu uma “barreira flutuante” erguida pela China numa área disputada no Mar da China Meridional, chamando-a de “medida decisiva” no “respeito ao direito internacional”.

As autoridades realizaram uma “operação especial” que estava “em conformidade” com as instruções emitidas pelo presidente Ferdinand Marcos Jr., postou o porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, Jay Tarella, no X, antigo Twitter, na noite de segunda-feira.

Ele acrescentou: “A barreira representa um perigo para a navegação e é uma clara violação do direito internacional”. Também prejudica as atividades pesqueiras e os meios de subsistência dos pescadores filipinos no BDM, que é parte integrante do território nacional filipino.

Tarriela apontou Bajo de Masinloc, também conhecido como Scarborough Shoal.

Um vídeo e uma foto postados por Tariella mostraram um mergulhador segurando uma faca cortando o cabo que conecta as bóias. Outra foto mostrava indivíduos removendo a âncora da “barreira flutuante”.

Na manhã de segunda-feira, o conselheiro de segurança nacional de Marcos, Eduardo Ano, indicou que Manila tomaria “todas as medidas apropriadas para remover” as bóias, que são estimadas em 300 metros (1.000 pés) de comprimento.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, já havia defendido a instalação da “barreira flutuante”, dizendo que a Guarda Costeira chinesa tomou as medidas necessárias de acordo com a lei para recusar um navio filipino.

Ele não especificou a lei que cita para justificar a construção do muro.

A China reivindica soberania sobre 90% do Mar da China Meridional, uma área que se sobrepõe às zonas económicas exclusivas do Vietname, Malásia, Brunei, Indonésia e Filipinas.

O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas disse que a barreira constitui uma violação do direito internacional e que as Filipinas “tomarão todas as medidas apropriadas para proteger a soberania do nosso país e o sustento dos nossos pescadores”.

A Guarda Costeira das Filipinas removeu com sucesso a perigosa barreira flutuante em conformidade com as instruções presidenciais Em conformidade com as instruções do Presidente, Presidente da Força-Tarefa Nacional para o Mar das Filipinas Ocidental (NTF-WPS), Sec. Eduardo Año dirigiu… pic.twitter.com/loeeFm45sU – Jay Tareela (@jaytaryela) 25 de setembro de 2023

O pessoal da Guarda Costeira e do Departamento de Pesca das Filipinas descobriu a barreira flutuante durante uma patrulha de rotina na sexta-feira perto do banco de areia.

Tarella disse que, segundo os pescadores filipinos, a Guarda Costeira chinesa costuma instalar essas barreiras quando observa um grande número de pescadores na área e depois as remove.

Scarborough Shoal fica dentro da zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas (370 km) das Filipinas, conforme definido pelo direito marítimo internacional e confirmado por uma decisão do Tribunal Internacional de Arbitragem em Haia.

Pequim reivindica a área como parte de seu território e refere-se a Scarborough Shoal como Ilha Huangyan.

Em 2012, Pequim assumiu o controle do Scarborough Shoal das Filipinas e forçou os pescadores filipinos a viajarem mais longe para obter pequenas capturas.