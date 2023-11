Conselheiro económico de Biden aponta inflação e tendências de emprego como bons indicadores, apesar da insatisfação dos eleitores

O conselheiro económico do presidente Biden disse no domingo que as tendências da inflação e do emprego estão a avançar na direção certa, apesar de muitos americanos expressarem desaprovação com a forma como Biden lida com a economia.

Jared Bernstein, presidente do Conselho de Consultores Económicos, disse durante uma aparição no “Fox News Sunday” que pretende acrescentar nuances ao coro de eleitores americanos que dizem continuar a sofrer com o aumento dos preços.

“A questão tem de ser, em termos de todas estas sondagens que acabei de mencionar, se estamos a avançar numa direcção que alcançará o povo americano, lhes dará mais poder de compra e continuarão a ver descidas reais nos preços do gás”, disse Berstein ao anfitrião. Shannon. Dourada.

Na última sondagem realizada pela Fox News, perguntando aos americanos sobre o estado da economia, apenas 29% dos entrevistados disseram que a economia começou a recuperar, enquanto 67% disseram que o pior ainda está para vir.

O sentimento do consumidor nos EUA está caindo novamente devido aos temores de inflação

Embora os consumidores sejam “os melhores juízes das suas circunstâncias económicas”, disse Bernstein, uma “imagem mais realista” teria de ter em conta as acções dos consumidores.

Bernstein afirmou que os gastos do consumidor estavam “impulsionando a economia” com taxas de crescimento superiores a 5%, observando que a Black Friday estabeleceu recordes de compras online entre US$ 10 bilhões e US$ 16 bilhões em vendas.

As reivindicações semanais de desemprego diminuem nos EUA; O mercado de trabalho ainda está desacelerando

Ele também disse que a taxa de desemprego permaneceu abaixo de 4% durante 21 meses, a inflação caiu para cerca de 3,2%, de um máximo de 9%, e os salários reais têm superado a inflação nos últimos quatro a cinco meses.

“Estamos no caminho certo, mas temos muito trabalho a fazer”, admitiu Bernstein.

Entretanto, os consumidores enfrentam taxas de juro que permanecem elevadas para combater a inflação.