O MongoDB obteve grandes lucros. Por que este analista mantém uma classificação de venda?

As ações do MongoDB subiram na sexta-feira depois que a empresa de banco de dados em nuvem superou as expectativas de lucros de Wall Street e aumentou suas perspectivas financeiras para este ano, ao assinar mais acordos de licenciamento plurianuais.

No entanto, o alerta da administração de que as fracas condições económicas e a redução dos gastos dos clientes irão pesar nas receitas do serviço Atlas levou Howard Ma, do Guggenheim, a reiterar a sua classificação de venda das ações.

(ticker: MDB) publicar O lucro ajustado por ação no segundo trimestre encerrado em julho foi de 93 centavos, contra o consenso dos analistas de 46 centavos listado no FactSet. As receitas de US$ 423,8 milhões também ficaram acima dos US$ 393,7 milhões estimados e excederam as orientações da própria administração.

O diretor financeiro, Michael Lawrence Gordon, disse que o desempenho superior foi impulsionado por mais acordos de licenciamento plurianuais do que o esperado e por alguns acordos maiores, principalmente com multinacionais chinesas.

As receitas de licenciamento contêm receitas iniciais significativas e “margens muito elevadas e, portanto, não esperamos repetir este desempenho”, disse Gordon.

No entanto, as ações subiram 4,9%, para US$ 399,99, nas negociações de pré-mercado na sexta-feira. As ações subiram 94% em 2023, até o fechamento de quinta-feira.

Os investidores estão provavelmente impressionados com as perspectivas de lucros, apesar da cautela da administração. O MongoDB elevou sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano fiscal encerrado em janeiro para uma faixa de US$ 2,27 a US$ 2,35 por ação, de US$ 1,42 a US$ 1,56 anteriormente. Os analistas esperavam que a empresa aumentasse o preço para US$ 1,59 por ação.

Ma, do Guggenheim, disse que o relatório é “uma grande lição sobre como se destacar” para as empresas. Na sua nota de sexta-feira, Ma ainda manteve a sua classificação de venda das ações, citando o comentário da administração sobre o crescimento do consumo, que aponta para receitas provenientes de modelos de preços pré-pagos, além do licenciamento padrão.

Gordon observou que a receita do Atlas, um serviço de banco de dados multinuvem que depende principalmente do consumo do cliente, continuará a ser impactada pelas fracas condições econômicas e pela redução dos gastos dos clientes ao longo do ano fiscal de 2024.

O abrandamento geral ameaça um crescimento das receitas de mais de 30% no ano fiscal de 2025, “o que acreditamos estar contabilizado na avaliação actual do MDB”, escreveu Ma. No entanto, ele aumentou sua meta de preço das ações para US$ 250, de US$ 220 anteriormente.

A maioria dos analistas não é a favor de Ma, com 21 dos 28 analistas avaliando as ações do MongoDB como compra.

Escreva para Karishma Vanjani em karishma.vanjani@dowjones.com.