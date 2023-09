Dados de emprego nos EUA aumentam a esperança de um cenário moderado à medida que a economia desacelera

Nós lhe enviaremos um Resumo diário do MIFT E-mail resumindo as últimas Emprego nos Estados Unidos Notícias todas as manhãs.

O mercado de trabalho dos EUA arrefeceu em Agosto, aumentando as esperanças de que a Reserva Federal conseguirá orquestrar uma aterragem suave para a maior economia do mundo.

Os investidores saudaram o cenário potencialmente moderado em que a inflação é controlada sem causar uma recessão, com os números de sexta-feira a revelarem um ligeiro aumento na taxa de desemprego, um fraco crescimento do emprego e os salários a subirem novamente aos níveis pré-Covid.

“Se o Fed pudesse ter elaborado o relatório de emprego perfeito, seria como é hoje”, disse Andrew Hollenhorst, economista do Citi.

Mas ele acrescentou: “Temos que ter cuidado ao analisar os dados de um mês e dizer que estamos todos seguros”.

A grande maioria dos investidores já esperava que o banco central mantivesse as taxas de juro estáveis ​​na sua próxima reunião, no final de Setembro.

Mas após a divulgação dos dados na sexta-feira, os mercados de futuros reduziram as probabilidades de uma subida das taxas na próxima reunião de Novembro, de pouco menos de 50% para menos de 40%.

Os investidores e os decisores políticos estão atentos a quaisquer sinais de que o mercado de trabalho dos EUA esteja a abrandar, uma vez que o emprego e o crescimento dos salários são os principais contribuintes para a inflação.

Nos comentários em resposta aos números de sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, respondeu aos “especialistas” que argumentaram que era necessária uma contração mais acentuada para controlar o aumento dos preços.

Em vez disso, disse que a sua administração conseguiu “meses de redução da inflação e, ao mesmo tempo, adicionou empregos e aumentou salários”.

O desemprego subiu para 3,8 por cento no mês passado, mostraram dados do Bureau of Labor Statistics, em comparação com as expectativas dos economistas de que permaneceria estável no mínimo de várias décadas de 3,5 por cento.

O crescimento salarial mensal de 0,2 por cento também foi inferior ao esperado, embora a taxa de crescimento anual de 4,3 por cento tenha permanecido bem acima dos níveis considerados consistentes com a meta de inflação do Fed de 2 por cento.

A economia criou 187 mil novos empregos não agrícolas em Agosto – acima das expectativas de 170 mil, mas pelo terceiro mês consecutivo abaixo da marca dos 200 mil.

O total dos dois meses anteriores também foi revisado para uma redução acumulada de 110.000.

Você está visualizando um instantâneo de um gráfico interativo. Provavelmente, isso ocorre devido a estar off-line ou ter o JavaScript desativado em seu navegador.

As tendências salariais e de desemprego ajudaram a trazer mais pessoas de volta à força de trabalho, com o primeiro aumento na taxa de participação na força de trabalho desde Fevereiro. Um tal aumento na oferta de trabalho também poderá abrandar o aumento dos salários.

Jack Janasiewicz, gestor de carteira da Natixis, disse que à medida que as pessoas continuassem a ser “retiradas da margem e trazidas para o mercado de trabalho”, isso “colocaria pressão descendente sobre os salários em geral”.

Os números de sexta-feira vieram na sequência de dados separados divulgados esta semana que também indicaram um abrandamento na procura de trabalho, com menos vagas de emprego do que o esperado.

“O relatório mostra que o mercado de trabalho está a reequilibrar-se no bom sentido – aumentos na participação da força de trabalho é o que queremos ver”, disse Sonal Desai, diretor de investimentos da Franklin Templeton, uma empresa de rendimento fixo.

“Um aumento das taxas em setembro é agora muito improvável, mas é muito cedo para dizer que todos os aumentos das taxas estão fora de questão.”

Mas outros economistas manifestaram preocupação com a possibilidade de a Fed pressionar demasiado a economia.

“O potencial para uma aterragem forçada continua a crescer enquanto o Fed continuar a falar sobre a possibilidade de aumentar as taxas de juro”, disse Priya Misra, gestora de carteira da JPMorgan Asset Management.

“O simples facto de manterem vivas as suas opções significa que as taxas de juro reais permanecem limitadas”, acrescentou ela, referindo-se ao impacto das expectativas sobre os custos reais dos empréstimos.

No seu discurso anual no Simpósio Económico da Reserva Federal em Jackson Hole, Wyoming, na semana passada, o presidente da Fed, Jay Powell, sublinhou que o banco central está “disposto a aumentar ainda mais as taxas de juro, se apropriado”, mas disse que os decisores políticos seriam cuidadosos ao tentarem. Alcançar o equilíbrio no controle da inflação. Ao mesmo tempo que minimiza os danos à economia em geral.

Os preços das ações e dos títulos subiram inicialmente após a divulgação dos dados, mas perderam os ganhos iniciais. O S&P 500, que caiu em território negativo ao meio-dia, fechou em alta de 0,2 por cento.

Reportagem adicional de Jennifer Hughes em Nova York