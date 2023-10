Encontramos as melhores ofertas do Prime Day Kindle para outubro de 2023

Um e-reader permite que você leve uma biblioteca inteira de livros para onde quer que vá e também permite emprestar títulos de sua biblioteca física. Os dispositivos Kindle são provavelmente os leitores eletrônicos mais populares (e mais vendidos) do mercado e são ótimos presentes para as festas de fim de ano. Durante a promoção do Prime Day de julho, muitos dispositivos Kindle caíram para os preços mais baixos que já vimos, e a mesma coisa aconteceu novamente nas ofertas do Prime Day de outubro, com ótimas ofertas em quase todos os modelos. Amazon também está promovendo um teste gratuito Kindle Ilimitado Para novos membros, dá acesso a uma seleção de cerca de quatro milhões de títulos. Aqui estão as melhores ofertas do Amazon Prime Day de outubro que podemos encontrar em Kindles.

Kindle (2022)

Amazonas O Kindle padrão é nosso leitor eletrônico favorito e um excelente ponto de entrada para e-books. $ 75 na Amazon

Se você estiver com um orçamento limitado (ou procurando um presente relativamente acessível),… Padrão Kindle É um excelente ponto de entrada para comprar ou vender Empréstimo E-books e audiolivros. Normalmente com preço de US$ 100, a venda de outubro caiu para US$ 75, o que é US$ 10 a mais do que durante o Prime Day de julho. Chamamos essa de melhor opção de orçamento em nosso guia para leitores eletrônicos. O modelo mais recente apresentou melhorias de saúde em comparação com a geração anterior. Agora você obtém uma tela de 300 ppi e até 16 GB de armazenamento, o que será útil se você quiser manter audiolivros em seu dispositivo.

Kindle Paperwhite

Amazonas O Paperwhite adiciona alguns recursos ao Kindle padrão, como um design resistente à água e iluminação frontal quente. $ 95 na Amazon

o Kindle Paperwhite Ele oferece algumas vantagens extras em relação à versão padrão, como uma tela maior de 6,8 polegadas, iluminação frontal quente e construção resistente à água. No momento, o preço do modelo de 8 GB caiu para US$ 95, US$ 5 a mais do que no último Prime Day, mas ainda há um desconto de US$ 45 no preço sugerido de US$ 140. Este é o preço da versão suportada por anúncios (que exibe anúncios de livros e serviços Kindle na tela de bloqueio). Se não quiser nenhum anúncio em seu dispositivo, você pagará cerca de US$ 20 a mais.

Kindle Paperwhite assinado

Fotografia de Nathan Ingraham/Engadget O Paperwhite Signature Edition adiciona carregamento sem fio e iluminação com ajuste automático ao conjunto de recursos do Paperwhites. $ 140 na Amazon

Quando Nathan Ingraham do Engadget revisou Edição de assinatura Kindle Paperwhite, chamado de “o melhor e-reader”. Ponto final.” À venda, caiu para US $ 140 em vez dos US $ 190 padrão. Foi vendido por US $ 125 no último dia Prime. Você obtém a luz quente, a tela maior e a construção à prova d’água do Paperwhite normal, mas a capacidade salta para 32 GB e é em grande parte sem anúncios Padrão e os faróis se ajustam automaticamente com base na iluminação ao seu redor.

Escritor Kindle

Fotografia de Sherilyn Low/Engadget O Kindle Scribe permite ler e-books e fazer anotações com a caneta stylus incluída. Você também pode escrever nas margens de alguns títulos do Kindle. $ 265 na Amazon

o Escritor Kindle É o mais recente e-reader da Amazon. Ele oferece a capacidade de ler e escrever no Kindle e vem com uma grande tela de 10,2 polegadas e uma caneta específica para essa finalidade. O modelo com 16 GB de armazenamento e caneta básica geralmente custa US$ 340, mas o October Prime cai para US$ 265, ou cerca de US$ 10 a mais que no último Prime Day. Achamos que o Scribe é o melhor tablet e-ink que também é um e-reader e deu nota 85 em nossa análise.

Pacotes Kindle Essentials

Número de Pacotes essenciais Que inclui dispositivos Kindle com capas e acessórios de carregamento, estará à venda no mês de outubro Prime. Você pode ter Kindle Paperwhite assinado Uma versão com capa de tecido e base de carregamento sem fio custa US$ 194, o que é US$ 64 menos do que comprar os três separadamente no MSRP.

Kindle Crianças

Amazonas A edição infantil do Kindle vem em uma caixa colorida e uma assinatura de 1 ano do Amazon Kids + com acesso a milhares de e-books para crianças. $ 80 na Amazon

Com o Kindle Crianças Edição Padrão Você obtém o Kindle padrão com uma capa protetora colorida, garantia de dois anos e um ano de Amazon Kids +, que dá acesso a milhares de títulos para crianças e centenas de audiolivros. A versão infantil também sincroniza com um painel pai fácil de usar que permite definir limites de tempo, adicionar livros e acompanhar o progresso da leitura do seu filho. Geralmente custa US$ 120, mas agora custa US$ 80. Isso representa US$ 5 a mais que o último Prime Day, mas o preço mais baixo que vimos fora desta promoção.

Kindle Paperwhite Crianças

Amazonas A versão infantil do Kindle Paperwhite vem com capa, garantia e um ano da Amazon Kids +. $ 110 na Amazon

Para uma versão infantil com alguns recursos extras, você pode obter… Kindle Paperwhite Crianças Por US$ 110, o que geralmente equivale a US$ 160. Além da caixa, dois anos de garantia e um ano grátis de Amazon Kids+, o próprio leitor traz tela maior de 6,8 polegadas, construção resistente à água e iluminação frontal quente, que tende a ser mais confortável aos olhos durante a leitura. à noite.

Kindle Ilimitado

Para garantir que você nunca fique sem coisas para ler em seu novo Kindle, a Amazon também está oferecendo aos membros Prime um mês Kindle Ilimitado Livre. O custo geralmente é de US$ 12 por mês e será renovado automaticamente assim que o período de avaliação terminar (então defina um lembrete se não quiser que isso aconteça). Uma assinatura permite que você leia quantos e-books desejar em uma seleção de quatro milhões de e-books. Novos lançamentos maiores e alguns best-sellers não estão incluídos. Também inclui alguns milhares de audiolivros, compatíveis com todos os modelos Kindle via Bluetooth e fones de ouvido.

Oásis Kindle

Amazonas O Kindle Oasis oferece botões para virar as páginas para a experiência, bem como um design resistente à água e iluminação quente. $ 200 na Amazon

Oásis Kindle Ele tem tela de 7 polegadas, construção resistente à água e é o único leitor de e-book da Amazon com botões para virar a página. Normalmente US$ 250 para o modelo de 8 GB, agora custa US$ 200. Você pode ter Modelo de 32GB Por $ 220 em vez de $ 280. Foi lançado em meados de 2019, portanto não é o leitor mais novo do mercado, mas a tela de rotação automática e os botões fáceis de usar podem torná-lo mais confortável durante a leitura.

