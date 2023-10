O HP Cordless All-in-One inclui uma bateria recarregável de 83 Wh e uma alça para fácil transporte

A HP vê o Envy Move sendo compartilhado entre os membros da família e movido de sala em sala. HP

Em um mundo tecnológico caracterizado por computadores desktop poderosos e laptops leves, os PCs multifuncionais se tornaram uma categoria de nicho. Porém, com a mudança certa, pode se tornar mais interessante. O PC multifuncional HP Envy Move, lançado hoje, tem uma alça e uma bateria recarregável integrada de 83 watts-hora. E com uma alça na parte traseira e um bolso integrado para teclado sem fio, este multifuncional está pronto para ir aonde você precisar.

O Envy Move pesa apenas 9,04 libras e mede 21,74 x 5,85 x 14,43 polegadas. em Blogue O computador é o “único” computador multifuncional do mundo com bateria embutida, disse Joe Tan, vice-presidente sênior e chefe da divisão Personal Systems Consumer Solutions da HP Inc.

O PC também possui um suporte integrado que, segundo Tan, usa duas patentes da HP e pode funcionar em “qualquer superfície plana”. Em vídeos compartilhados com a imprensa, os pés do aparelho parecem estar alinhados horizontalmente com a borda inferior do aparelho até serem pressionados contra a superfície. Em seguida, as pernas giram perpendicularmente à borda inferior da máquina e proporcionam estabilidade.

Reivindicações e especificações sobre a duração da bateria

A bateria deve durar até quatro horas, de acordo com os padrões da HP. Esse número foi alcançado por meio de três tipos de testes de bateria. O primeiro é o teste MobileMark25 (condições não fornecidas) e o segundo é o streaming do Netflix usando Wi-Fi e Edge com a tela configurada para 200 nits. O terceiro teste reproduz vídeo local 1080p em modo de tela inteira com volume máximo e Wi-Fi “ligado, mas não conectado”.

Tal como acontece com qualquer descoberta sobre a duração da bateria OEM, temos que permanecer céticos. Mas mesmo quatro horas não são suficientes para um dia inteiro de trabalho. Também é menos do que você consegue com um bom laptop fino e leve atualmente. Mas você também não obtém uma tela de 23,8 polegadas com um desses. Claro, você sempre pode conectar seu HP all-in-one à energia.

Para ajudar na vida útil da bateria, o dispositivo usa um processador da série U. Ele vem com até um Intel Core i5-1335U, que possui dois núcleos de desempenho (P-cores) com clock de até 4,6 GHz e oito núcleos de eficiência (E -núcleos).Até 3,4 GHz, 12 threads. Por ser comercializado como um dispositivo multifuncional e familiar, ele não possui as especificações mais poderosas. Para comparação, Lenovo ThinkCentre M90a Pro Geração 3 Anunciado em janeiro até um i7-12700 vPro (oito núcleos P até 4,8 GHz, quatro núcleos E até 3,6 GHz, 20 threads) e Nvidia GeForce MX550 integrada (2 GB GDDR6).

Outras especificações do novo multifuncional HP incluem até 16 GB de memória LPDDR5-4800 e 1 TB de armazenamento PCIe 4.0.

A tela é de 2560 x 1440 IPS. Ele também suporta toque, que é familiar para as crianças (que hoje em dia tendem a tocar em todas as telas ao seu alcance) e significa que você pode abandonar o teclado. A HP afirma ter até 300 nits de brilho e apenas 99% de cobertura sRGB, enquanto muitos monitores e laptops portáteis falam sobre a gama de cores DCI-P3 atualmente.

A seleção de portas também é mínima no Envy Move. Você obtém uma porta USB-A (até 10 Gbps), uma porta USB-C (com DisplayPort 1.4a. e velocidades de até 10 Gbps) e uma porta HDMI 1.4b.

Computador móvel

Como mencionado anteriormente, os PCs multifuncionais não são para todos, mas o Envy Move traz um novo ângulo de fácil utilização para esta categoria e, com sua versatilidade, tem potencial para ser uma solução adequada para uma casa central móvel. dispositivo de computação com uma tela grande.

Ultimamente, os OEMs parecem estar interessados ​​​​em embalar telas maiores, com a LG também tentando uma abordagem única com seu StanbyME Go de 27 polegadas.

o 1000 dólares O tablet StandbyME cabe em uma mala e se concentra principalmente em streaming de TV, contando com o software webOS da LG. Pesando 28 libras, o StanByME Go é significativamente mais pesado que o Envy Move, mas também mais protetor, graças ao seu case premium.

Mas se você está procurando uma computação portátil com tela grande, o Envy Move tem algumas vantagens, supondo que você possa mover frequentemente um computador com tela sensível ao toque de 24 polegadas de uma sala para outra sem danos (nem todas as residências conseguem fazer isso). O multifuncional HP traz um novo visual aos laptops de tela grande, tornando-os mais atraentes, graças aos recursos de processamento (melhor que um tablet) e ao suporte ao Windows.

A HP lançou hoje seu dispositivo multifuncional com um preço US$ 900 Preço inicial.

