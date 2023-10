As mentiras do P DLC aparentemente foram confirmadas

Parece que o jogo de fantasia sombria do tipo Bloodborne, Lies of P, pode ter conteúdo para download no horizonte, de acordo com um anúncio de emprego recente.

Usuário X (anteriormente Twitter). Jogos de Okami A listagem foi notada pela primeira vez hoje e vem de uma postagem no quadro oficial de empregos da empresa. o Ele se publicou em coreano, mas o IGN confirmou que a listagem é para o papel de planejador de missões para o DLC Lies of P, com um dos pontos na listagem indicando diretamente que o DLC está em desenvolvimento. O IGN entrou em contato com Neowiz para comentar a lista.

Embora não esteja imediatamente claro na lista o que este DLC pode incluir, há uma teoria importante que os fãs têm baseada na cena pós-crédito do jogo. Estamos prestes a discutir isso abaixo, então Se você está evitando spoilers no final de Lies of P, não leia:

A cena pós-créditos de Lies of P provoca um balanço completamente selvagem de uma nova personagem: Dorothy de O Mágico de Oz. Após alguns diálogos de Paracelso discutindo os acontecimentos do jogo, ele conclui com uma afirmação sinistra: “Certamente a encontrarei. Outra chave para nós: Dorothy.”

Depois vemos apenas as pernas do que parece ser uma menina caminhando por uma estrada de tijolos amarelos, com sapatos vermelhos e tudo, cantarolando inocentemente. Não é um grande salto sugerir que esta cena foi uma provocação para o próximo capítulo do universo Lies of P, mas ainda não temos certeza se Dorothy será incluída no DLC ou se ela fará parte de um sequência que o DLC lançará (DLC) para nós. Estaríamos prestes a ver um mundo inteiro de personagens fictícios de domínio público colaborando?

Demos a Lies of P uma classificação de 8/10 no lançamento, dizendo que ele “pode ​​não se afastar muito de sua inspiração espiritual, mas como uma marionete controlada por um mestre de marionetes habilidoso, ele desempenha o papel muito bem em um cenário maravilhosamente sombrio. mundo da fantasia.” Se você acidentalmente se recuperou no lançamento devido à dificuldade do tipo Souls, considere voltar – o patch 1.2 tornou o jogo significativamente mais fácil.

Rebecca Valentine é repórter sênior do IGN. Tem uma dica de história? Envie para rvalentine@ign.com.