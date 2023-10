O Hamas liberta os dois reféns, a mãe americana e a sua filha Judith e Natalie Raanan, à medida que a guerra com Israel se aproxima da sua terceira semana.

As autoridades anunciaram que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) libertou duas reféns americanas, uma mãe e uma filha dos subúrbios de Chicago, na sexta-feira. Os dois reféns libertados foram identificados como Judith e Natalie Ranan, duas cidadãs americano-israelenses, segundo um porta-voz do Gabinete do Primeiro Ministro israelense.

O grupo disse em comunicado que a família de Raanan foi retirada de Gaza pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e que o exército e as forças de segurança israelenses encontraram o casal na fronteira do país com a Faixa de Gaza controlada pelo Hamas, segundo o primeiro-ministro Benjamin. Porta-voz de Netanyahu. O escritório disse.

Eles foram transferidos para uma base militar para se reunirem com seus familiares. Na noite de sexta-feira em Israel, o escritório de Netanyahu divulgou uma foto da família de Raanan.

Natalie Raanan, de camisa cinza, e sua mãe, Judith, são vistas com as forças de segurança israelenses depois de serem libertadas pelo Hamas em 20 de outubro de 2023. Governo de Israel



“Estamos muito felizes e emocionados”, disse Avi Zamir, tio de Natalie, à CBS News.

Zamir agradeceu ao Presidente Biden e ao Departamento de Estado pelos seus esforços para libertar os reféns e disse: “Num momento de alegria para nós, como família, ainda nos lembramos e reconhecemos que ainda existem mais de 200 reféns e que ainda existem famílias. ” “Cujos entes queridos ainda estão mantidos como reféns e continuaremos a luta e o esforço para devolvê-los à sua terra natal em segurança, cada um deles.”

O presidente Biden conversou por telefone com os dois ex-reféns na tarde de sexta-feira.

“Diga-lhes que o seu governo os apoiará totalmente à medida que se recuperam e recuperam”, disse Biden numa mensagem. twittar-Compartilhe a foto da chamada. “Jill e eu continuaremos a ter todas as famílias de americanos desaparecidos em nossos corações.”

Acabei de falar com os dois americanos que foram libertados hoje depois de terem sido mantidos como reféns pelo Hamas. Deixe-os saber que o seu governo os apoiará totalmente à medida que se curam e recuperam. Jill e eu continuaremos a celebrar em nossos corações todas as famílias de americanos desaparecidos. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M -Presidente Biden (@POTUS) 20 de outubro de 2023

A Casa Branca disse que o presidente conversou no início do dia com alguns de seus familiares.

“Nossos cidadãos suportaram uma provação horrível nos últimos 14 dias e estou emocionado que em breve eles se reunirão com suas famílias dilaceradas pelo medo”, disse Biden em comunicado.

Quando embarcou no Força Aérea Um na noite de sexta-feira na Base Conjunta de Andrews, Biden respondeu “sim” quando um repórter perguntou E se ele quer que Israel adie a invasão terrestre de Gaza até que mais reféns sejam libertados.

Quantos reféns americanos o Hamas tem?

Em Washington, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que mais 10 americanos ainda estavam desaparecidos depois de o Hamas ter levado a cabo um ataque terrorista brutal no sul de Israel, em 7 de Outubro. Incendiar a guerra.

“Sabemos que alguns deles estão sendo mantidos como reféns pelo Hamas, juntamente com cerca de 200 outros reféns mantidos em Gaza”, disse Blinken aos repórteres. “Eles incluem homens, mulheres, meninos, meninas e idosos de muitos países. Cada um deles deve ser libertado.”

Por que o Hamas libertou Judith e Natalie Raanan?

Uma mensagem postada no canal Telegram do Hamas disse que a libertação foi por “razões humanitárias”.

Em resposta a uma pergunta sobre a afirmação do Hamas de que todos os reféns civis poderiam ser libertados se os ataques aéreos israelenses parassem, Blinken disse que os reféns deveriam ser libertados incondicionalmente.

“Não aceitarei nada do que o Hamas diz pelo valor nominal”, disse Blinken. “Não tenho certeza se alguém nesta sala levaria a sério ou transmitiria qualquer coisa que o ISIS disse. O mesmo vale para o Hamas. Nossa posição é clara: todos os reféns devem ser libertados e devem ser libertados agora.”

De acordo com a CBS News ChicagoA família de Raanan estava visitando familiares em Israel, perto da fronteira com Gaza, em uma comunidade chamada Nahal Oz, um kibutz que havia sido atacado pelo Hamas. Natalie Raanan acabou de se formar Da Deerfield High School, nos subúrbios ao norte de Chicago.

Seu tio, Avi Zamir, disse à CBS News Chicago que ela enviou uma mensagem de texto para a família logo após o início do atentado, em 7 de outubro, dizendo: “Estamos todos bem, sim, de fato. O quarto da minha mãe, onde ela dormia, foi bombardeado”. Mas estamos bem.” Agora estamos nos mudando para outra casa de hóspedes onde há abrigo.”

Judith e Natalie Ranan CBS



A sua libertação ocorre cerca de duas semanas após o início da guerra. Israel disse isso Ataques aéreos contínuos Aviões de ocupação israelense bombardearam mais alvos do Hamas na Faixa de Gaza na sexta-feira, quando o país começou a evacuar uma cidade perto da fronteira norte com o Líbano.

Os ataques aéreos pararam na sexta-feira no início da tarde, surpreendendo algumas pessoas nos territórios palestinos e levando alguns a questionar se houve um cessar-fogo, relata a CBS News de dentro de Gaza.

