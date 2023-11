O Google Maps está lançando uma nova paleta de cores em grande escala

O Google anunciou uma série de novos recursos para o Maps nas últimas semanas, incluindo uma visão global de rotas, navegação mais detalhada e filtros de transporte público. O Google Maps agora está lançando uma nova paleta de cores.

Um tom mais claro de verde é usado para parques/natureza criando um belo contraste com as estradas, que variam do branco sujo ao cinza. (Isso permite que o Google use branco nas travessias, que agora aparecem em níveis mais reduzidos.)

Falando em natureza, os caminhos interrompidos das calçadas se destacam muito menos com a nova cor. Os edifícios e estruturas permanecem cinzentos ou amarelos claros dependendo da sua proeminência.

Antigo versus novo

As rodovias são de um cinza muito mais escuro, com alguns tons de azul, para uma boa consistência temática com as estradas. É uma grande diferença do bronzeado a que estamos habituados, mas destaca-se menos na água onde se aproveita o azul mais claro. Enquanto isso, com menos amarelos, os pins laranja de restaurantes se destacam mais.

No geral, as mudanças são bastante perceptíveis e contribuem para tornar o Google Maps mais vibrante. Definitivamente, há comparações a serem feitas com o Apple Maps.

O Google afirmou que “cores atualizadas em todo o mapa” estão chegando De volta em outubroEnquanto os testes começaram em agosto. Alguns usuários estão recebendo esse novo painel há várias semanas, mas agora ele está sendo implementado de forma mais ampla no Android e iOS. Se você ainda não o fez, tente forçar a parada ou fechamento do Google Maps da multitarefa para que as novas cores sejam carregadas. Ainda não vimos isso na internet.

