Pela segunda vez neste mês, o Google fez um anúncio no Las Vegas Sphere. Uma campanha ativa do Google Cloud esta semana segue os anúncios do Chrome no Sphere durante o Grande Prêmio de Las Vegas.

Antes da corrida de Fórmula 1 em 18 de novembro, Sphere exibiu o logotipo do Chrome. O Google é o “parceiro oficial da equipe McLaren Fórmula 1 e da equipe McLaren MX Extreme E”. Este patrocínio plurianual começou em 2022, com os logotipos do Android e do Chrome aparecendo nos carros de corrida. (O ícone do navegador aparece nas rodas.)

Recebemos um logotipo esférico do Chrome no início deste mês com carros de corrida passando e o slogan “Construído para Velocidade”.

Enquanto isso, a Amazon começou hoje sua semana de uma semana Re AWS: inventado Conferência Empresarial em Nuvem. O Google responde com um anúncio Sphere que visa descrever como as empresas podem armazenar petabytes de dados em suas nuvens. Há um milhão dessas partículas de dados – inspiradas na arte generativa – que compõem o logotipo da nuvem.

De segunda a domingo, há duas vagas (90 segundos cada) a cada hora, das 9h às 19h e das 23h às 3h (horário do Pacífico). Há também “aquisições” noturnas às terças e quartas-feiras, das 19h às 23h, horário do Pacífico.

Além de estragar as ofertas da Amazon, há um ovo de Páscoa – digite “$gcloud” no shell do console do Google Cloud – no anúncio animado Próxima nuvem ’24Que se muda para Las Vegas depois de vários anos no Moscone Center em São Francisco. O Google está oferecendo preços antecipados para o evento, que acontecerá de 9 a 11 de abril.