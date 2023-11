Amazon tem a TV inteligente OLED 4K de 77 polegadas mais barata para a Cyber ​​​​Monday

Você está procurando uma grande TV OLED de 77 polegadas projetada para um console de jogos da geração atual e está com orçamento limitado? Esses dois termos podem parecer conflitantes (e geralmente são), mas esta oferta da Cyber ​​​​Monday é o mais próximo possível de você. Para a Cyber ​​​​Monday, a Amazon baixou o preço do modelo de 77 polegadas LGP 3 Smart TV OLED 4K, US$ 1.796,99. Esta é a TV OLED de 77 polegadas mais barata para a Cyber ​​​​Monday e a única TV OLED de 77 polegadas que vimos por muito menos de US$ 2 mil. É um negócio especialmente bom considerando o fato de que o B3 é um novo modelo para 2023 e também suporta jogos em 4K a 120 Hz via HDMI 2.1.

Oferta da Cyber ​​​​Monday: Smart TV LG B3 4K OLED de 77 polegadas por US$ 1.797

O LG B3 oferece melhor valor que o C3 tanto para jogos quanto para filmes. O B3 se destaca na exibição de filmes 4K HDR e sapatas de TV com a melhor qualidade de imagem possível. Isso ocorre porque a B3 é uma verdadeira TV OLED com mais de 8 milhões de pixels com iluminação automática que ligam e desligam individualmente para proporcionar pretos deslumbrantes e brilhantes. Ele também suporta Dolby Vision, HDR10 e HLG, bem como Dolby Atmos para imagens de áudio posicionais.

Deixando de lado a tecnologia OLED, o LG B3 tem todos os recursos que você deseja em uma TV para jogos. Possui um painel verdadeiro de 120 Hz e duas portas HDMI 2.1 para reprodução de 4K a 120 Hz no PS5, Xbox Series SYNC e modo automático de baixa latência (ALLM).

No momento, o modelo LG C3 de 65 polegadas custa menos $ 1.596,99 na Amazon. Esses US $ 300 extras darão a você um processador mais novo, algumas portas HDMI 2.1 e uma tela mais brilhante. É melhor TV? Claro que é, mas vale a pena o preço alto? Nós não pensamos assim. Se você tem certeza absoluta de que deseja um modelo C3, sugerimos esperar na Black Friday. Se você não é casado com o C3, o LG B3 ainda é uma das melhores TVs que existem, e se fosse entre esta TV e outra TV não OLED na mesma faixa de preço, a decisão, pelo menos para nós, ficaria claro.

