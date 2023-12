O Google Chrome agora executará a verificação de integridade da senha em segundo plano

Para melhorar a segurança geral do navegador, o Google, em Atualização de dezembro O Google Chrome anunciou que a verificação de senha será executada automaticamente em segundo plano por padrão para detectar senhas comprometidas durante o uso do navegador. Se o Google Chrome encontrar algum problema, você receberá um alerta ou aviso no menu de três pontos no canto superior direito da barra de menu do navegador.

O Google Chrome acrescenta que a verificação de senha será executada em segundo plano, adicionando uma camada de segurança. O Google Chrome também avisará os usuários de desktop se o recurso Navegação segura está ativado ou não para bloquear sites na lista de sites potencialmente inseguros do Google. “O recurso Verificação de segurança do Chrome no desktop agora será executado automaticamente em segundo plano. Esses alertas aparecerão no menu de três pontos do Chrome para que você possa tomar as medidas adequadas.”

Além de tudo isso, o Google Chrome também estenderá a funcionalidade de verificação de integridade para revogar permissões automaticamente. Isso ajudará a remover permissões de microfone ou localização de sites que não são usados ​​há muito tempo. A verificação de segurança também funcionará em sites que enviam um grande número de notificações e permitem que os usuários as desativem rapidamente.

A execução de uma verificação de segurança em segundo plano permitirá que os usuários tomem medidas contra problemas de segurança cada vez mais rápido do que antes, dando a você a oportunidade de alterar sua senha ou desinstalar uma extensão que aumenta sua privacidade e segurança. Além disso, o Google Chrome também adiciona suporte para grupos de guias salvas, bem como um modo de economia de memória para permitir que o Google Chrome seja executado usando menos memória do computador.