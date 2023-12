Cyberpunk 2077 precisa de alguma moralidade básica em suas árvores de diálogo

Atualmente estou trabalhando para subir Cyberpunk 2077 Depois de anos de espera por clareza, seus problemas foram resolvidos. E embora faça um ótimo trabalho em deixar você se perder em seu ambiente distópico, tenho um grande problema com o RPG: V, o personagem principal, é meio idiota, às vezes de maneiras que você nem consegue controlar. .

Agora, olha, estou bem interpretando um personagem nerd em videogames. A maioria dos personagens de videogame são idiotas! Em caso Cyberpunk 2077É completamente compreensível porque V não é tão suave e fofinho em muitas de suas interações. Night City é um inferno de proporções bíblicas, uma metrópole extensa e governada por corporações, onde a pessoa comum está em constante perigo de morte em meio ao fogo cruzado de constantes guerras de gangues. V é em grande parte um produto desse ambiente e, embora sejam capazes de ser gentis e gentis, sua primeira reação a qualquer situação provavelmente será sarcástica ou direta.

No entanto, uma interação insatisfatória que encontro constantemente é a questão da mecânica de jogo, e não da escrita.

Afterlife é o bar exclusivo de Night City que serve como ponto de encontro apenas para os mercenários mais respeitados. Visitei a instituição regularmente, seja para me mudar Cyberpunk 2077Avance missões da história principal e escolha trabalhos paralelos. Durante uma dessas missões, V e seu melhor amigo Jackie Welles conversam com a bartender do Afterlife, uma mulher encantadora chamada Claire Russell, sobre o que é preciso para alguém conseguir uma bebida com o seu nome.

Claire diz que há apenas um requisito: “Inspire de uma forma incrível e surpreendente”.

Retornando ao bar depois que um acidente desastroso terminou com a morte de Jackie – que foi menos alucinante e mais deprimentemente sem sentido – V descobriu que Claire não apenas se lembrou de sua bebida favorita (e última), mas também a adicionou à lista de vida após a morte em livro dele. nome. E mesmo que Claire se torne confidente de V no jogo, é neste horário de funcionamento com este pequeno ato de gentileza que ela se torna querida por mim.

Claire foi projetada para acolher Cyberpunk 2077 Cada vez que os jogadores retornam à vida após a morte, eles trabalham como comerciantes que vendem uma variedade de bebidas alcoólicas. Tento conversar com ela de vez em quando como um exercício pessoal de dramatização, mas me sinto um lixo toda vez que acidentalmente corro por um mergulho iluminado por neon e ouço sua voz monótona me perguntando se quero uma bebida. Mesmo se eu parar, o jogo limita minhas interações com Claire – pelo menos durante as visitas à vida após a morte – a sentar em um bar e ter uma conversa fiada limitada. Me mata não poder reconhecê-la com um simples: “Não, obrigado!” A caminho de qualquer objetivo aleatório que esteja atualmente na minha agenda. Ela também tentou evitar ativar a saudação de Claire se esgueirando, mas sua proximidade com a porta da frente torna isso impossível.

Eu entendo que este é um problema muito “eu”. Não espero que um grupo de pessoas tenha as mesmas preocupações enquanto joga Cyberpunk 2077. Afinal, Claire é uma NPC. Ela não é uma pessoa. No entanto, acho que o que sinto é uma prova da escrita do jogo, que está repleta de momentos igualmente cativantes de humanidade genuína.

Não é nenhum segredo Cyberpunk 2077 Ele teve um começo difícil. Foi tão ruim, na verdade, que a Sony retirou totalmente o jogo da PlayStation Network, não permitindo que ele fosse vendido novamente até seis meses de correções de bugs e melhorias de desempenho. Jogá-lo pela primeira vez em 2023, com o benefício adicional de um PlayStation 5 mais poderoso, abriu meus olhos para as conquistas de um jogo que pensei estar irremediavelmente quebrado e extremamente regressivo há apenas alguns anos. Cyberpunk 2077 Esta não é a revelação que foi introduzida durante o ciclo de campanha publicitária de pré-lançamento, mas se destaca – pelo menos por sua capacidade de me fazer sentir como se um jovem bartender NPC fosse meu amigo.

