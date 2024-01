O Fundo Monetário Internacional liberará US$ 4,7 bilhões para a Argentina enquanto Javier Miley pressiona por austeridade

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O Fundo Monetário Internacional concordou em desembolsar 4,7 mil milhões de dólares à Argentina, apesar do fracasso do país em cumprir os termos do seu empréstimo de 43 mil milhões de dólares nos últimos meses, proporcionando uma tábua de salvação crucial ao novo presidente liberal, Javier Miley, à medida que prossegue reformas ambiciosas.

Os fundos incluem uma parcela de US$ 3,3 bilhões do empréstimo que estava programado para ser desembolsado em novembro, mas que foi adiado devido à posse de Miley em dezembro, e US$ 1,4 bilhão que o Fundo Monetário Internacional concordou em desembolsar antes do previsto.

As reservas de moeda forte da Argentina foram quase eliminadas no meio da sua mais grave crise económica em duas décadas. O governo depende dos pagamentos do FMI para reembolsar o dinheiro que emprestou no início do programa – que foi lançado pela primeira vez em 2018 e refinanciado em 2022 – com prestações no valor de mais de 2,7 mil milhões de dólares a vencer até 1 de fevereiro. Entrar em atraso desestabilizaria os mercados e aprofundaria a crise.

A decisão da comissão técnica do fundo deverá ser revista na quarta-feira pelo seu conselho de administração, o que levará várias semanas.

Miley há muito promete que as suas medidas de austeridade seriam mais radicais do que as exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Ele procurou fazer um contraste com o governo peronista anterior, de tendência esquerdista, que frequentemente falhou em atingir os objetivos do Fundo de equilíbrio fiscal, acumulação de reservas e limitação da impressão de dinheiro.

O plano económico de “terapia de choque” que Milley começou a implementar no mês passado inclui cortes nas despesas e aumentos de impostos destinados a alcançar um excedente orçamental primário este ano, que excederia a meta de défice fiscal para 2024 de 0,9 por cento do PIB que o FMI concordou no ano passado. . .

Um relatório publicado pela consultoria econômica Ecogo concluiu na quarta-feira que Milley parou de imprimir dinheiro do banco central para financiar gastos do Tesouro. Mas ela disse que em Dezembro, o banco central ainda estava a imprimir seis biliões de pesos, no valor de cerca de 7,5 mil milhões de dólares à taxa de câmbio oficial, para pagar juros sobre uma pilha de dívidas de curto prazo com credores locais, comprar dólares e cumprir outras obrigações. Algumas dessas atividades ocorreram antes de Miley assumir o cargo em 10 de dezembro.

Funcionários do fundo que visitaram a Argentina esta semana disseram em comunicado na quarta-feira que a equipe de Miley “agiu rápida e decisivamente para desenvolver e começar a implementar um pacote de políticas robusto para restaurar a estabilidade macroeconômica e está totalmente determinada a colocar o programa atual de volta nos trilhos”.

Um atraso no desembolso do empréstimo em Novembro forçou o novo governo de Miley a obter um empréstimo-ponte da Confederação Africana de Futebol, com sede em Caracas, para pagar outros 900 milhões de dólares em Dezembro. A mídia local informou que uma linha de crédito multibilionária da China explorada pelo governo anterior não havia sido renovada desde a eleição de Miley.

O FMI não chegou a negociar um refinanciamento mais amplo do programa que poderia ter fornecido dinheiro adicional para apoiar a Argentina durante as suas reformas – uma possibilidade levantada por alguns membros da equipa do presidente durante a campanha eleitoral. O porta-voz de Miley disse na segunda-feira que não está buscando dinheiro novo do Fundo Monetário Internacional, que é muito impopular na Argentina.

Recomendado

Em vez disso, dizem os analistas, o FMI optou por continuar a desembolsar fundos para evitar a desestabilização da economia sem aumentar a sua exposição.

“O Fundo vai querer primeiro ver se o plano agressivo de austeridade de Miley é social e politicamente sustentável, o que ainda não está claro”, disse Sebastian Meniscaldi, diretor associado da EcoGo. Ele apontou os protestos planejados contra a austeridade e o destino incerto das reformas de Miley no Congresso.

Não creio que nenhum dos lados tenha incentivo para procurar um novo acordo agora. A situação é: vamos primeiro estabilizar a economia e em 2025 conversaremos novamente.”