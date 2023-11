O funcionário de Michigan, Connor Stallions, renuncia em meio a uma investigação de roubo de placas da NCAA

O funcionário da Universidade de Michigan, Connor Stallions, renunciou ao cargo, disse um porta-voz da universidade na sexta-feira. Uma fonte escolar disse que ele se recusou a cooperar com quaisquer investigações ou discussões internas ou externas O atleta.

Stallions, que foi inicialmente suspenso com remuneração por Michigan em 20 de outubro, é o foco de uma investigação da NCAA sobre um suposto esquema de reconhecimento e roubo de placas. Os Stallions compraram ingressos para jogos em pelo menos sete estádios Big Ten antes de esses times jogarem contra os Wolverines nas últimas três temporadas, incluindo a temporada de 2023, disseram fontes. O atleta Avance este mês. A compra de ingressos não é uma violação das regras da NCAA, mas usá-los para observar e registrar outras equipes violaria as regras que proíbem a observação pessoal no campus e a gravação de sinais de áudio ou visuais.

A notícia de sexta-feira chega dias depois de capturas de tela de alguém parecido com Stallions na linha lateral de Central Michigan durante o jogo do time contra o Michigan State começarem a circular online na noite de segunda-feira. O atleta A CMU obteve mais fotos da pessoa na linha lateral na terça-feira, e a CMU anunciou que está investigando se Stallions estava de fato na linha lateral com o equipamento da CMU para o jogo de 1º de setembro contra os Spartans. Se o homem na linha lateral da CMU for de fato Stallions, este seria o primeiro exemplo conhecido dele participando pessoalmente de um jogo de um oponente de Michigan semanas antes de o oponente jogar contra os Wolverines.

“Obviamente, estamos cientes da imagem que está circulando com o cara roubando as placas”, disse o técnico da CMU, Jim McElwain, na noite de terça-feira, após o jogo da CMU contra o Northern Illinois. “Nossa equipe está fazendo tudo o que pode para chegar ao fundo disso. Não temos consciência disso. Certamente não tolero isso de forma alguma. Sei que o nome dele não estava em nenhum dos passes que foram libertados. Continuamos a rastreá-lo e rastreá-lo.” “E estamos tentando descobrir. Está em boas mãos com nosso pessoal. Mais uma vez, não há lugar no futebol para isso.”

A frustração aumentou na Big Ten Conference nos dias e semanas desde o início da investigação inicial da NCAA sobre Michigan. Os treinadores e diretores atléticos da liga se reuniram com o comissário do Big Ten, Tony Pettitte, esta semana para desabafar e instar Pettitte a tomar medidas contra os Wolverines em meio a evidências de um esquema de reconhecimento e roubo de sinais. Pettitte tem o poder de emitir a penalidade de acordo com a política de espírito esportivo do Big Ten, mas ele disse anteriormente aos dirigentes e treinadores que queria permitir o início do processo investigativo, o que inclui dar a Michigan a chance de responder às conclusões da NCAA.

Funcionários das outras 13 escolas Big Ten acreditam que Petitti tem informações suficientes – ingressos que os Stallions compraram para jogos nos estádios Big Ten e imagens de vigilância na quadra mostrando pessoas nesses assentos filmando nos bastidores – para agir agora.

“O mais louco é que não foram alegações. Aconteceu. “Há evidências de vídeo”, disse o técnico do Purdue, Ryan Walters, na quinta-feira em seu programa de rádio. “Há compras e vendas de ingressos que você pode acompanhar. Sabemos com certeza que eles estiveram presentes em vários de nossos jogos, então tivemos que ensinar aos nossos rapazes uma nova linguagem em termos de alguns dos sinais.

Os Boilermakers enfrentam os Wolverines na noite de sábado.

O atleta Katie Strang contribuiu para esta história.

(Foto: Rich Graysle/Ikon Sportswire via Getty Images)