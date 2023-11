FP1: Sainz lidera Leclerc e Russell no início do Sprint Weekend em São Paulo

Carlos Sainz liderou a tabela de tempos na primeira e única sessão de treinos para o Grande Prêmio de São Paulo deste fim de semana, com o piloto da Ferrari à frente de seus companheiros de equipe Charles Leclerc e George Russell da Mercedes.

Com o último evento Sprint da temporada a decorrer no sábado, o FP1 ofereceu hoje às equipas e aos pilotos a última oportunidade de finalizarem as suas afinações e realizarem quaisquer preparativos finais antes da qualificação ainda hoje.

Como tal, foi uma hora movimentada em Interlagos. A sessão começou em condições quentes e secas com Max Verstappen entre os prontos para partir, com o campeão mundial liderando a fila de pilotos no pit lane à espera do sinal verde aparecer.

Todos, exceto a dupla Williams e Daniel Ricciardo, estavam fora da pista assim que a sessão começou. Com a previsão do tempo indicando 20% de chance de chuva dentro de uma hora, alguns podem ter desejado correr caso as condições mudassem, embora o tempo permanecesse seco o tempo todo.

Todos os carros usaram pneus duros nas primeiras voltas. Parece haver um problema para Esteban Ocon, que relatou um prego lateral no pneu dianteiro. Enquanto isso, Verstappen – que foi rápido em estabelecer o ritmo inicial – explicou que seu assento estava dobrado, apesar de ter sido assegurado pelo engenheiro de corrida Gianpiero Lambiasi de que não era uma preocupação de confiabilidade.