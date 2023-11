Steph Curry e Chris Paul foram cabeças de chave na vitória dos Warriors contra o Thunder

Pelo segundo jogo consecutivo, o Golden State Warriors enfrentou um time incrivelmente promissor, sem sua estrela da franquia, e saiu com um chute da vitória do Splash Brother faltando 0,2 segundos para o fim.

Quais são as possibilidades no mundo para isso?

Desta vez, o adversário foi o Oklahoma City Thunder, que parecia incapaz de errar um chute, antes de ver os Warriors vencerem por 141-139. Foi apenas a nona vez na história da franquia – e a terceira nos últimos 30 anos – que o Golden State venceu um jogo em que seu oponente acertou 60% ou mais de campo.

Não se acostumem, crianças, mas repito: vitória é vitória.

Mas é hora de avaliar os jogadores. Como sempre, as notas são baseadas nas minhas expectativas para cada jogador, com uma nota ‘B’ representando o desempenho médio desse jogador.

Nota: A porcentagem de arremessos verdadeiros (TS) é uma medida de eficiência de pontuação que considera arremessos de três pontos e lances livres. O TS médio da liga foi de 58,1% no ano passado.

Draymond Verde

29 minutos, 15 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 1 bloqueio, 3 viradas, 5 faltas, 5 de 11 arremessos, 2 de 4 três, 3 de 3 lances livres, 60,9% TS, -1

Green parecia rejuvenescido no ataque nesta jovem temporada. Apesar de ter perdido o campo de treinamento e os dois primeiros jogos da temporada, Dray ainda jogou alguns de seus melhores ataques nos últimos anos: o jogo habitual está lá, mas em seus quatro jogos ele tem média de 9,5 pontos (embora ainda não tenha jogado totalmente). ) em minutos. ), enquanto arremessa 10 de 20 em dois, 4 de 10 em três pontos e 6 de 8 em lances livres.

Como todo guerreiro, Green foi cozido um bom número de vezes do outro lado da quadra, mas tendo a atribuir isso ao fato de OKC ter feito alguns arremessos malucos mais do que qualquer outra coisa.

Nota: B+

Kayvon Looney

11 minutos, 4 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola, 1 bloqueio, 2 viradas, 4 faltas, arremessos 1 em 2, lances livres 2 em 2, 69,4% TS, -1

Looney jogou apenas 11 minutos onde lutou com faltas, mas honestamente, poderia ter sido uma noite de poucos minutos, mesmo que ele não tivesse nenhum problema de falta. Ele lutou tanto com a capacidade atlética de Jalen Williams quanto com a combinação tamanho/envergadura/atlética de Chet Holmgren, e ficou claro desde o início que escalações menores e Dario Saric eram melhores opções.

Nota: C

Andrew Wiggins

27 minutos, 17 pontos, 5 rebotes, 1 assistência, 1 falta, arremessos 6 de 11, trios 0 de 1, lances livres 5 de 8, 58,5% TS, -14

Facilmente o melhor jogo da temporada de Wiggins. Ele deu o tom para os Warriors desde o início com um ataque agressivo e, enquanto eles tentavam superar o déficit no quarto período, ele deu o tom com alguns passes enormes no vidro ofensivo, de onde vieram quatro de seus cinco rebotes. Foi o maior total de pontos da temporada e empatou com os maiores rebotes da temporada.

Nem tudo foi bonito, por isso ele mais uma vez perdeu a escalação final, e certamente não foi seu melhor dia defensivamente; Então, novamente, ninguém tinha!

No geral, foi um desempenho muito encorajador de Wiggs, que parecia muito com ele mesmo.

Nota: B+

Bônus pós-jogo: O pior mais menos da equipe.

Stephen Curry

31 minutos, 30 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola, 3 turnovers, 1 falta, 9 de 15 arremessos, 5 de 10 três, 7 de 7 lances livres, 83,0% TS, +5

A pontuação escandalosa de Curry continua no início da temporada. Ele somou ao seu total de pontos o topo da liga (185), mesmo sendo uma partida técnica reduzido Ele tem média de “apenas” 30,8 pontos por jogo.

Ele está arremessando 72,2% em cestas de dois pontos este ano e 46,5% em cestas de três pontos. Lembra quando o treinador dele disse que nunca teve um arremessador melhor neste verão? Sim, sobre isso…

Curry desempenhou o papel de salvador nisso. Sempre que o Thunder tentava fugir, Curry aparecia e fazia um grande arremesso. Ou um passe irreal.

Ele tinha enorme Layup na reta final, com algumas posses defensivas sólidas, e foi uma ameaça no vidro, conectando o 7’1″ Holmgren para o jogo alto.

E, claro, ele teve a tacada mais importante da noite, de alguma forma chegando à borda e se contorcendo habilmente para o que foi considerado, após alguns minutos de revisão do replay, a tacada da vitória.

Você conhece a regra: só há uma pontuação que você pode obter ao vencer o jogo.

Nota: A+

Bônus pós-jogo: Ele liderou a equipe em pontos e rebotes.

Klay Thompson

33 minutos, 18 pontos, 3 rebotes, 1 assistência, 1 virada, 4 faltas, 6 de 10 arremessos, 4 de 6 três, 2 de 2 lances livres, 82,7% TS, 0 mais/menos

Depois da noite de estreia, ouvi muitas reclamações de fãs que estavam preocupados com o fato de Clay estar atirando com um gatilho rápido e fazendo tiros imprudentes, ao contrário do ano passado… o que acabou levando a uma pequena interferência de Green.

Curry e Chris Paul foram rápidos em defender Thompson após aquela derrota – sua única derrota nesta temporada – e disseram que gostaram dos chutes que Klay acertou. Concordei: achei que foi um bom chute, mas não entrou.

desde então? Ele tem 14 de 25 em dois e 12 de 24 em três. Isso funcionará.

Ele também estava fazendo grandes jogadas na reta final. Obviamente, o gol da vitória na quarta-feira foi um destaque, mas Klay também teve uma ótima defesa no final do jogo (ele ajudou a forçar uma reviravolta no minuto final do jogo), tomou boas decisões e passes e teve gelo nas veias (ele jogo empatado e o sinal verde faltando 38,1 segundos para o fim do jogo).

Ele lidera o time em minutos por jogo! Ótima temporada até agora.

Nota A-

Dario Saric

20 minutos, 20 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola, 1 virada, 2 faltas, arremessos 6 de 9, 4 de 7 três, 4 de 4 lances livres, 92,9% TS, +3

Com todo o respeito à lenda dos Warriors e campeão da NBA Nemanja Bjelica, definitivamente é hora de parar de falar sobre “Saric é o Bjelica deste ano”.

Šaric é semelhante ao Bjelica, embora Bjelica seja muito melhor em quase todas as partes do basquete.

Super Dario mostrou como pode fazer a diferença logo saindo do banco, acertando um hat-trick de triplos no primeiro quarto e marcando 11 pontos, o recorde do time, no quarto…pontos que os Warriors precisavam desesperadamente.

Ele também marcou gols no final do jogo, mas foram seus rebotes, passes e velocidade que realmente impactaram o jogo. Seu relacionamento com Paul é bastante evidente, e os dois veteranos habilidosos, cautelosos e extremamente talentosos dão bastante compostura à unidade de reserva.

Demorou alguns jogos para ele começar a arremessar, mas nos últimos dois jogos Saric marcou 35 pontos em 40 minutos, ao arremessar 12 de 18 de campo e 7 de 12 de fora do arco.

Tenho que ajudar Leah depois de seu ótimo artigo.

Nota: A+

Jonathan Kuminga

22 minutos, 19 pontos, 2 rebotes, 1 assistência, 3 viradas, 2 faltas, 9 de 15 arremessos, 0 de 2 três, 1 de 2 lances livres, 59,8% TS, +3

Esta foi uma espécie de história de dois Kuminjas, para o bem e para o mal.

O lado positivo é que Kuminga nos deu o maior vislumbre de seu potencial como artilheiro solitário e revolucionário. Vimos melhores jogos de ataque dele, mas este foi – na minha opinião – o melhor que já o vimos encaixar no papel de goleador preferido. Ele não estava forçando a ação, não estava dando chutes ruins, mas estava mostrando habilidade para pegar a bola faltando 10 segundos para o fim do cronômetro de chute, ir trabalhar, cozinhar seu zagueiro e dar uma boa olhada. Os Warriors tiveram Wiggins e Jordan Paul nesta função nos anos anteriores, e foi muito emocionante ver que Kuminga poderia preencher essa função. Ter um jogador no banco para quem você pode dar e tirar a bola e confiar que conseguirá um bom chute é enorme.

A desvantagem é que Kuminga não fez muita coisa. Ele esteve em todos os lugares nesta temporada (no bom sentido da palavra, não no sentido fora de controle), mas este jogo não o apresentou muito em termos de defesa ou rebotes.

Mas definitivamente me impressionou!

Nota: B+

Chris Paulo

28 minutos, 1 ponto, 2 rebotes, 13 assistências, 2 roubos de bola, 1 falta, arremessos 0 de 6, 0 de 2 três, 1 de 2 lances livres, 7,3% TS, +6

Você está pronto para algumas estatísticas selvagens? Lá vem eles!

A pontuação e os chutes têm sido ruins, mas essa é a única mancha em seu currículo em sua primeira semana e meia como Guerreiro. E do jeito que ele está jogando, os gols de Paul não vão transformar uma temporada ruim em uma boa; Ele transformaria uma boa temporada em uma campanha All-Star.

Tenho a sensação de que não terei palavras suficientes nesta temporada para explicar o quão importante ele é para esta equipe. Não creio que eles cheguem perto de vencer este jogo se ele não desacelerar e dominar a segunda unidade nos dois tempos.

Nota A-

Bônus pós-jogo: Ele liderou a equipe em assistências.

Gary Payton II

22 minutos, 9 pontos, 3 rebotes, 1 assistência, 2 roubos de bola, 1 virada, 2 faltas, 4 de 6, 1 de 3 arremessos, 75,0% TS, +9

Uma das coisas que mais ansiava nesta temporada era ver Payton saudável. As coisas nunca deram certo em Portland e ele foi mandado de volta para a família Dobbs claramente doente. Mesmo depois de um mês afastado, ficou claro que ele não estava tão saudável e atlético como estávamos acostumados.

Fiquei animado em vê-lo retornar à forma em 2021-22. Em vez disso, obtemos algo muito melhor.

GPII conseguiu entrar em muitas escalações de final de jogo este ano graças à sua vantagem defensiva, versatilidade defensiva, atividade no vidro (onde os totais de rebotes não refletem com precisão seu impacto) e golpes.

Desta vez resultou em uma cesta enorme.

Parecia que Payton teria que jogar com moderação, apesar de ter sido excelente em seus minutos. Agora parece que ele precisa de uma grande rotação: e parece estar fazendo exatamente isso.

Nota A

Bônus pós-jogo: Ele liderou a equipe em mais/menos.

Moisés Modi

18 minutos, 8 pontos, 1 rebote, 2 assistências, 1 roubo de bola, 1 virada, 3 faltas, arremessos 3 de 7, 2 de 5 três, 57,1% TS, +4

Duas coisas. Primeiro, depois de ter feito o seu pior jogo da temporada na quarta-feira, Moody teve um desempenho bastante mediano neste jogo. Em segundo lugar, parte da evolução do seu jogo é que ele ainda faz coisas realmente boas quando não está no seu melhor.

Ele vai tirar uma nota não tão boa de mim. Mas nos anos anteriores, uma nota baixa significava que prejudicava gravemente as chances de vitória do time. Este ano, isso significa que não teve um impacto muito positivo nas suas chances.

Nota: C

O tribunal

Gosto muito que a NBA faça com que os times usem quadras especiais para jogos de campeonato durante a temporada. Se quiserem se comprometer com essa experiência de campeonato, precisam dar tudo de si e fazer coisas que mostrem que o jogo é um jogo de campeonato dentro da temporada. Torne a experiência diferente, faça as pessoas tomarem notas, etc.

É uma ótima ideia. Eu amo ele.

Mas o que é isso no livro de colorir infantil Crash Bandicoot Lego que mostra o Vegas Light no Vegas Light Photoshop WWE VW Beetle???

Nota: F

DNPs para sexta-feira: Usman Garuba, Corey Joseph, Jerome Robinson

Inativo na sexta-feira: Trace Jackson-Davis, Brandyn Podzemski, Lester Quinones

