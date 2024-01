O filme, todo rodado em Portugal, já está disponível na Netflix

Paisagem e marcos espetaculares Capital de Portugal E O encantadorAs vistas deslumbrantes da costa proporcionam o cenário perfeito para o popular quinto filme Depois Cont.

Adaptado da série de livros de Anna Todd, Afinal: o capítulo final Lançado na Netflix em 11 de janeiro.

O filme segue o problemático autor de best-sellers Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), que está com o coração partido depois de romper com seu verdadeiro amor e sofrer de bloqueio de escritor. Ele viaja para Lisboa para fazer as pazes com uma mulher que ofendeu no passado, Natalie (Mimi Keane), para se concentrar na construção de um futuro com o amor da sua vida, Tessa Young (Josephine Langford).

O filme recompensa os espectadores com vistas espetaculares de Lisboa, incluindo o Rio Tejo e o labirinto de edifícios medievais e as casas de estuque brancas com azulejos vermelhos pelas quais a cidade é conhecida.

Hardin pode ser visto passeando pelas ruas e praças históricas, frequentando restaurantes típicos e se esforçando. ZingihaUm licor doce tradicional feito de ginjas embebidas em bebidas destiladas Fiador.

A Avenida da Liberdade (a avenida mais famosa de Lisboa), a Praça do Rocio e o miradouro de São Pedro de Alcántara (um dos locais mais românticos da cidade) são alguns dos locais icónicos onde Hardin foi avistado.

Há também vistas espetaculares da deslumbrante costa algarvia e das pitorescas praias apoiadas em falésias, onde Hardin passa algum tempo com Nathalie, aproveitando o sol e as águas cristalinas da região.

O público português reconhecerá Laura Dutra como comissária de bordo do filme. Dutra, de 25 anos, nascida em Lisboa, é conhecida pelos seus papéis em novelas portuguesas. Concha Ogaldo, A Serra E Nazareno.

Que outros filmes foram rodados em Portugal?

Portugal tem sido cenário de muitos filmes ao longo dos anos. Aqui estão alguns: