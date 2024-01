Ericeira, Portugal, está a ver um impacto positivo por ser um excelente destino de surf

A designação do mundialmente famoso local de surf da Ericeira, em Portugal, como “Reserva Mundial de Surf” oficial teve um efeito globalmente positivo na região. Isto está de acordo com um estudo da Murua Consulting, Kandara Sports e GMH Hospitality encomendado pela Comissão Europeia.

O projeto Reserva Mundial de Surf, lançado pela Save the Waves Coalition, visa identificar, designar e proteger proativamente os piores spots de surf do mundo contra ameaças. Reconhece e protege locais icónicos de surf em todo o mundo, promovendo uma rede global de reservas designadas para surf.

A Ericeira é a única Reserva Mundial de Surf da Europa. A área é popular por sua grande variedade de spots de surf para iniciantes e surfistas experientes ao longo de sua costa de 8 quilômetros de extensão.

O estudo analisou o desenvolvimento da Ericeira e o seu impacto na região desde que alcançou o estatuto de Reserva Mundial de Surf. “Houve alguns problemas relacionados ao rápido crescimento, mas os vemos como menores em relação aos ganhos obtidos”, disse Juanma Murua, proprietário da Murua Consulting.

O aumento do número de visitantes ao famoso destino levou ao aumento do número de escolas de surf e de resorts turísticos, algo que teve um impacto positivo na economia local. “A pressão do turismo trouxe problemas ambientais”, afirma Murua.

O estudo recomenda promover a sustentabilidade na Reserva Mundial de Surf da Ericeira e noutros locais semelhantes em todo o mundo, promovendo uma compreensão mais ampla do impacto do surf para além das métricas económicas. O objetivo do estudo foi desenvolver uma ferramenta para medir esse impacto que pudesse ser aplicada a outras áreas de surf.

O surf, que atrai pessoas que confiam no ambiente natural e sentem ligação com o mar, presta-se bem à sustentabilidade. O movimento pelo surf sustentável está ganhando força, com iniciativas que vão desde pranchas e roupas de neoprene feitas de materiais não tóxicos até clubes de surf ecológicos.

A mudança para um surf ambientalmente consciente visa reduzir a pegada de carbono do desporto e promover práticas sustentáveis ​​na comunidade do surf. Isto inclui ter um impacto positivo nas comunidades locais em áreas onde os surfistas se aglomeram para apanhar as melhores ondas do mundo.

“A economia da Ericira tornou-se ‘turística’ e o surf tem sido uma alavanca fundamental neste processo. A partir daí, é importante determinar até que ponto o turismo deve ser dependente e que medidas devem ser tomadas para gerir adequadamente este movimento”, disse Murua.

Ao apresentar o seu relatório, a Murua Consulting Kandara Sports (consultoria desportiva líder na Europa e Médio Oriente) e GMH Hospitality (especialista local em hotelaria sediada na Ericeira).