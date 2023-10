O evento da Apple estava faltando esses quatro anúncios

Em seu evento “Scary Fast”, a Apple anunciou os novos modelos MacBook Pro de 14 polegadas, MacBook Pro de 16 polegadas e iMac de 24 polegadas com chips da série M3. Foi um evento muito rápido e organizado de 30 minutos, e nenhum produto ou outra surpresa foi revelada.



Abaixo, listamos alguns dos rumores de produtos que não foram anunciados no evento.

Acessórios mágicos com USB-C



BloombergMark Gurman da Apple relata que o evento da Apple provavelmente incluirá versões atualizadas do Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad para Macs com portas USB-C para carregamento, mas os acessórios ainda estão equipados com Lightning.

iPad



Tanto o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, quanto Gurman descartaram novos iPads para o resto de 2023, e o evento já carecia de qualquer anúncio de iPad.

MacRumores A Apple descobriu que um fornecedor da Apple reenviou um pedido de bateria do iPad mini de 6ª geração para um banco de dados regulatório chinês na semana passada, mas isso, em última análise, não estava relacionado ao iPad mini de 7ª geração no evento.

A Apple não planeja lançar novos iPads até março de 2024 ou mais tarde, disse Gorman.

iMac Pro



Embora o iMac Pro baseado em Intel tenha sido descontinuado em 2021, há rumores de que a Apple eventualmente substituirá o silício desde então.

No início deste mês, Gorman disse que a Apple ainda tem planos de lançar uma versão Pro maior do iMac com tela de 32 polegadas no final de 2024 ou em 2025. Não está claro com quais chips este Mac será equipado. Especulativamente, ele poderia usar os chipsets M3 Pro e M3 Max anunciados ontem, ou talvez até mesmo o próximo chip M3 Ultra, mas a Apple pode estar perto de atingir o chipset da série M4 quando o novo iMac Pro for anunciado.

Kuo disse que o novo iMac Pro terá uma pequena luz de fundo LED.

MacBook Air e Mac Mini



Para ser claro, não se esperava que os novos modelos MacBook Air e Mac mini fossem anunciados no evento, mas é importante notar que provavelmente usarão os mesmos chipsets M3 ou M3 Pro anunciados ontem.

Gurman espera que modelos atualizados de MacBook Air de 13 e 15 polegadas sejam lançados com o chip M3 padrão No primeiro semestre de 2024. Ele também disse que a Apple já está trabalhando em um novo Mac mini, mas não informou prazo para o lançamento.

força do ar

Estou brincando.