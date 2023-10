Kendrick Lamar apresenta o ‘telefone para humanos’ pgLang

Kendrick Lamar e o diretor Dave Free lançaram uma série de projetos com sua empresa pgLang, e esses projetos geralmente são colaborações comerciais com empresas como Calvin Klein e Cash App. Agora, a agência anunciou que fará parceria com uma empresa de tecnologia para lançar um telefone de edição limitada projetado “para humanos”.

pintura Os relatórios sugerem que o telefone – chamado Light Phone II – será lançado na quinta-feira (2 de novembro). O telefone simples, produzido em parceria com Empresa levenão possui navegador web nem interface colorida, e pretende ser uma resposta mais “simples” ao celular padrão.

“Estamos construindo todas as ferramentas do zero para garantir que nenhum aplicativo de terceiros rastreie você”, diz o site oficial da empresa sobre o telefone, de acordo com o veículo. “Numa época de ‘capitalismo de vigilância’ e de ‘economia da atenção’, o telefone leve representa uma escolha diferente. Você é o cliente, não o produto. Este é um telefone para humanos.”

Há um trailer oficial do Light Phone II, que você pode conferir abaixo.

pgLang – abreviação de “linguagem de programação”, de Free – lançou seu site oficial em 2020. A organização foi descrita como uma empresa “em serviço” para indivíduos criativos que trabalham em diferentes mídias. A declaração de missão da empresa explicava mais sobre isso.

“O novo objetivo de Lamar e Frye na pgLang incorpora algo muito pessoal para eles”, diz em parte. “A pgLang está ao serviço de criadores e projetos que falam de todo o coração e para as experiências partilhadas que nos ligam a todos… Neste momento de superestimulação, estamos focados em cultivar a expressão crua das parcerias de base.”

O primeiro signatário oficial da empresa foi o primo de Kendrick Lamar, Baby Keem, e em março de 2022 eles assinaram seu segundo ato: uma rapper californiana chamada Tana Leon. Leon lançou seu álbum de estreia Soldado dormindo Em 28 de abril daquele ano.

Em entrevista com complicado, Leon explicou por que decidiu fazer parceria com a pgLang.

“Isso vai além do fato de os artistas estarem envolvidos”, disse ele. “É realmente como uma família. É o seu próprio ecossistema e realmente apoia a criatividade. Realmente apoia e respeita as mentes de todos na equipe, porque todos estão lá por uma razão. É isso que o torna tão especial.”

Ele continuou: “Foi perfeito para mim, porque fora da música, sou criativo em outras áreas e tenho habilidade em outras áreas. Demorei um pouco para perceber que queria seguir a música, então nessa jornada comecei a dominar outras coisas. Só por isso é que fazer parte de uma empresa como a pgLang é tão atraente para um artista criativo multifacetado e multi-hifenizado.