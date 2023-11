A Bungie supostamente alertou os funcionários sobre o “declínio acentuado” na popularidade de Destiny 2 antes das demissões

As demissões de ontem na Bungie, desenvolvedora de Destiny 2, afetaram 100 funcionários – cerca de 8% de sua força de trabalho de 1.200 pessoas – e ocorreram poucas semanas depois que a administração alertou os funcionários que a receita do ano estava bem abaixo das expectativas.

esse De acordo comBloomberg, que relata que os funcionários da Bungie receberam “avisos de gestão terríveis” de que as receitas estavam 45% abaixo das expectativas apenas duas semanas atrás. A queda foi considerada o resultado do “declínio acentuado” da popularidade de Destiny 2, com o CEO da Bungie, Pete Parsons, supostamente destacando a baixa retenção de jogadores na época.

Na mesma reunião, de acordo com fontes da Bloomberg presentes, Parsons disse à equipe que a próxima expansão de Destiny 2, The Final Shape – que conclui a saga Light and Darkness existente do jogo – estava recebendo apenas um feedback “bom” e não “ótimo”. Como tal, a administração estava planejando adiar seu lançamento para melhorar o produto.

A Bungie anunciou o lançamento em fevereiro de 2024 da expansão The Final Shape de Destiny 2 em agosto.

Diz-se também que Parsons delineou medidas de corte de custos durante a reunião, juntamente com o congelamento de salários e contratações, e disse aos funcionários que teriam que “trabalhar juntos para enfrentar a tempestade”. No entanto, um grande número de funcionários teria começado ontem a manhã de segunda-feira com uma misteriosa reunião de 15 minutos em sua agenda, onde eventualmente serão informados de seu desligamento da empresa.

Cerca de 8% – cerca de 100 funcionários – foram demitidos, principalmente dos departamentos de suporte da empresa, incluindo gestão comunitária e publicação, diz Bloomberg, com base em documentos revisados ​​pelo jornal. Todos os trabalhadores afetados receberão pelo menos três meses de indenização e três meses de seguro saúde COBRA pagos à Bungie, mas os benefícios adicionais teriam terminado na segunda-feira.

Bloomberg diz que as demissões fazem parte de uma “iniciativa maior de economia de dinheiro” no PlayStation, que também levou a cortes de empregos na Media Molecule, Naughty Dog e outras áreas do negócio.

Após a notícia das demissões na Bungie, Parsons recorreu às redes sociais para chamar aquele de “dia triste” para o estúdio. “A contribuição desses indivíduos excepcionais para nossos jogos e para a cultura da Bungie foi tremenda e continuará a fazer parte da Bungie por muito tempo no futuro”, escreveu ele. “São pessoas realmente talentosas.”