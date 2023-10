O eclipse solar do “Anel de Fogo” ocorrerá em breve. Aqui está o que você deve saber

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Um eclipse solar anular aparecerá nos céus da América do Norte, Central e do Sul em 14 de outubro, criando um espetáculo único para aqueles que estão em seu caminho — e uma oportunidade rara para os cientistas.

Paige Luce, diretora interina da Divisão de Heliofísica na sede da NASA, disse que o deslumbrante evento celestial permitirá que milhões de pessoas testemunhem “a admiração e a maravilha de ver um lindo anel de eclipse de fogo”.

O apelido de “anel de fogo” vem do aparecimento de um eclipse solar anular, que é semelhante a um eclipse solar total, exceto que a Lua está no ponto mais distante da Terra em sua órbita, por isso não pode bloquear completamente o Sol. Em vez disso, a luz solar ardente envolve a sombra da lua, criando o que é chamado de anel de fogo.

O eclipse solar anular começará nos Estados Unidos às 9h13, horário do Pacífico (12h13, horário do leste) e passará da costa do Oregon até a costa do Golfo do Texas, aparecendo em Oregon, Nevada, Utah, Novo México e Texas. A sombra da lua também será visível em partes da Califórnia, Idaho, Colorado e Arizona. O eclipse terminará nos Estados Unidos às 12h03, horário central (13h03, horário do leste).

Depois de sair dos Estados Unidos, o eclipse cruzará o México, Belize, Honduras, Panamá e Colômbia antes de terminar na costa atlântica da América do Sul em Natal, Brasil.

Se o tempo permitir, um eclipse solar parcial ocorrerá na forma de um crescente, com a Lua cobrindo apenas parte do Sol. Será visível em 14 de outubro em todos os 49 estados continentais dos EUAIncluindo o Alasca, de acordo com a NASA. Utilize a agência Mapa interativo do eclipse Para saber quando o eclipse passará pela sua área.

Incapaz de ver o eclipse? NASA compartilhará uma transmissão ao vivo A partir das 11h30 ET do dia do eclipse, as vistas de Albuquerque, Novo México, Kirbyville, Texas, e White Sands, Novo México, trocarão opiniões, de acordo com Kelly Couric, gerente do programa de eclipses da NASA.

“O próximo eclipse anular que veremos nesta parte do país será em 2046”, disse Couric. “Vai demorar muito até que vejamos esse fenômeno novamente, por isso realmente encorajamos as pessoas a irem lá e observarem com segurança.”

Aqueles que estão no caminho do eclipse anular vivenciarão vários estágios do evento. Primeiro, quando a lua começar a passar na frente do sol, causará um eclipse parcial em forma de crescente.

Uma hora e 20 minutos após o início do eclipse parcial, a Lua se moverá diretamente na frente do Sol, formando o anel de fogo (também chamado de anel). Dependendo da sua localização ao longo do caminho, esta etapa levará entre um e cinco minutos.

Durante um episódio anular, o céu ficará mais escuro, mas não tão escuro como durante um eclipse solar total, quando toda a luz solar é bloqueada. Os animais podem se comportar como ao anoitecer e o ar pode parecer mais frio, de acordo com a NASA.

A Lua continuará sua jornada através do Sol por mais uma hora e 20 minutos, causando outro eclipse parcial, antes que a Lua desapareça de vista.

Nunca é seguro olhar diretamente para o Sol sem usar proteção especializada, e nenhuma fase de um eclipse anular é segura para ser vista a olho nu porque a luz solar nunca é completamente bloqueada.

Para ver o eclipse anular, Use óculos para eclipse aprovados Ou use um projetor solar portátil. Separadamente, você pode observar o Sol usando um telescópio, binóculos ou uma câmera que possui um filtro solar especial na frente, que funciona da mesma forma que os óculos para eclipses.

“você precisa Óculos para eclipse solar em conformidade com ISO 12312-2. “Existem muitos fornecedores seguros online”, disse Alex Lockwood, líder de conteúdo estratégico e integração da Diretoria de Missões Científicas da sede da NASA. “Não podemos enfatizar o suficiente o quão importante é ter um par de óculos seguros para eclipses solares certificados para assistir a este evento anual.”

Os óculos de sol não funcionarão no lugar dos óculos para eclipses ou dos projetores solares, que são milhares de vezes mais escuros e atendem aos padrões internacionais. Não use óculos para eclipses ou projetores solares que estejam rasgados, arranhados ou danificados.

Não olhe para o Sol através de qualquer dispositivo óptico – lentes de câmeras, telescópios, binóculos – enquanto estiver usando óculos para eclipse ou um visualizador solar portátil, de acordo com a NASA. Os raios solares ainda podem queimar o filtro dos óculos ou do visor, dado o quão focados eles são por um dispositivo óptico, e podem causar sérios danos aos olhos.

O eclipse também pode ser visualizado indiretamente usando um projetor pinhole, como um furo feito em uma ficha. Essas funções funcionam ficando de costas para o sol e segurando o cartão. O buraco projeta uma imagem do sol na Terra ou em outras superfícies. Mas nunca fique de frente para o sol e olhe diretamente através do buraco.

Se você ficar sentado do lado de fora esperando o eclipse, não se esqueça de passar protetor solar e usar chapéu para proteger a pele.

a Eclipse solar total Será visível em partes do México, Canadá e mais de 10 estados dos EUA em 8 de abril de 2024.

O eclipse aparecerá pela primeira vez sobre o Oceano Pacífico Sul e depois começará sua jornada pela América do Norte. A costa do Pacífico do México é o primeiro ponto de conclusão da pista, previsto para 11h07, horário do Pacífico.

A rota continuará pelo Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine. Em seguida, cruzará o Canadá no sul de Ontário, Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Nova Escócia, terminando na costa atlântica de Newfoundland às 17h16 (15h46 horário do leste dos EUA).

Os eclipses dão aos cientistas a oportunidade de estudar o Sol e como ele interage com a Terra de maneiras únicas. A NASA lançará três foguetes acústicos durante o eclipse anular para observar como a diminuição da luz solar afeta a atmosfera superior da Terra, chamada ionosfera.

Cerca de 80,5 quilômetros acima da superfície da Terra está a ionosfera, onde o ar se torna elétrico. Os raios ultravioleta do sol separam os elétrons dos átomos, criando uma atmosfera cheia de partículas carregadas. Mas à noite, os átomos recombinam-se para se tornarem neutros.

O eclipse causa uma mudança mais dramática à medida que a temperatura e a densidade da ionosfera diminuem e aumentam novamente em uma escala de tempo mais curta.

“Se pensarmos na ionosfera como um lago com algumas ondulações suaves, o eclipse é como um barco a motor subitamente rasgando a água,” disse Aru Barjatya, projetista da missão do foguete sondador e professor de engenharia física na Universidade Embry. Riddell Aeronautical University, na Flórida, em comunicado. “Ele cria uma trilha diretamente abaixo e atrás dela, e então o nível da água sobe momentaneamente à medida que ela sobe novamente.”

Mudanças climáticas foram detectadas em 2017 durante um eclipse solar total Em todos os Estados Unidos.

“Todas as comunicações por satélite passam pela ionosfera antes de chegar à Terra”, disse Barjatya. “À medida que nos tornamos mais dependentes de recursos espaciais, precisamos compreender e modelar todas as perturbações na ionosfera.”

Os foguetes serão lançados antes, durante e depois do pico do eclipse, voando fora do caminho anular, para medir as mudanças que ocorrem na ionosfera, de 72 a 322 quilômetros (45 a 200 milhas) acima da superfície da Terra.

Operadores de rádio amadores farão um experimento durante eclipses solares anulares e totais para ver como esses fenômenos mudam a forma como as ondas de rádio viajam. Operadores em diferentes locais registrarão a intensidade de seus sinais e a distância que eles percorrem. Os cientistas estão interessados ​​em rastrear esta distância porque o Sol afeta diretamente a ionosfera, permitindo que as comunicações de rádio percorram distâncias maiores. Mas quando a lua bloqueia o sol, isso pode mudar.

O sol está atualmente Está se aproximando do máximo solar Em meados de 2024, os cientistas estão ansiosos por capturar este pico de atividade através de uma variedade de observações, como o estudo da coroa solar ou da atmosfera exterior quente, que só pode ocorrer durante um eclipse.