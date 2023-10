Vírus sincicial respiratório, gripe e COVID-19: o que você precisa saber Há uma forte possibilidade de uma epidemia tripla neste inverno. Aqui está o que você precisa saber. Autoaperfeiçoamento, resolução de problemas

À medida que entramos na época da gripe, as autoridades de saúde estão a aumentar a distribuição de vacinas. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que, com raras exceções, todas as pessoas com 6 meses ou mais recebam este Vacina da gripe.

A vacinação é vital para proteger indivíduos e comunidades e evitar maiores pressões sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados, de acordo com especialistas em saúde.

Na época passada, as pessoas que foram vacinadas contra a gripe tiveram 40% a 70% menos probabilidade de serem hospitalizadas por gripe ou complicações relacionadas, de acordo com estimativas preliminares dos Centros de Controlo de Doenças.

O USA TODAY conversou com Amy Lynn Safati, farmacêutica da CVS e líder distrital com sede em Long Island, Nova York, e Helen Masser, farmacêutica e diretora de farmácia da Walgreens com sede em Manhasset, Nova York, sobre tudo o que você precisa saber sobre a vacina contra a gripe este ano.

Quando você deve tomar a vacina contra a gripe?

Helena Mazer: Não há melhor momento do que agora para tomar sua vacina. Demora duas semanas para começar e você quer ser vacinado antes que o vírus comece a se espalhar pela nossa população, para não transmitir o vírus para sua família.

Amy Lynn Minhas qualidades: Recomenda-se tomar a vacina contra a gripe assim que estiver disponível no CDC. Recebemos a vacina no final de agosto e começamos a administrá-la imediatamente. Demora duas semanas para o seu corpo construir anticorpos contra a vacina. Então, mesmo que ainda pareça verão lá fora, é hora de se vacinar.

Quais são os efeitos colaterais da vacina contra a gripe?

Helena Mazer: Os efeitos colaterais da vacina contra a gripe são geralmente reações locais no braço. Pode incluir um pouco de dor ou vermelhidão no local da injeção. Isso geralmente é autolimitado por um ou dois dias. Às vezes você pode ter dor de cabeça ou febre leve, ou pode se sentir cansado. Lembre-se de que os efeitos colaterais são completamente normais. É um bom sinal que a vacina esteja começando a fazer efeito e fazendo seu trabalho para protegê-lo.

Amy Lynn Minhas qualidades: Os efeitos colaterais comuns da vacina contra a gripe incluem dor no braço, você pode se sentir um pouco cansado e talvez uma leve dor de cabeça após tomar a vacina, mas esses sintomas tendem a melhorar após dois a três dias.

Quais são alguns equívocos sobre a vacina contra a gripe?

Amy Lynn Minhas qualidades: Acho que um dos equívocos mais comuns quando se trata da vacina contra a gripe é que as pessoas pensam que, se tomarem a vacina, vão pegar gripe, o que não é o caso. A vacina é uma vacina inativada, portanto não causará gripe.

O que as pessoas devem saber sobre a vacinação de reforço contra a COVID-19?

Helena Maser: A dose atualizada está mais próxima da versão que circula atualmente e ajudará a estimular o sistema imunológico no combate ao vírus. Portanto, mesmo que você já tenha tido coronavírus antes ou tenha recebido uma das injeções de reforço anteriores, a nova injeção aumentará sua produção de anticorpos. Você pode tomar uma vacina de reforço COVID-19 com a vacina contra a gripe.

Amy Lynn Minhas qualidades: A vacina COVID-19 e a vacina contra a gripe são ambas vacinas inativadas, portanto não há vírus vivo nas vacinas. Isso significa que é totalmente seguro que sejam servidos juntos. Quando os pacientes agendam uma consulta online, eles podem agendar várias vacinas em uma consulta. Você também pode marcar consultas para toda a sua família ao mesmo tempo.

A temporada de gripe está chegando: CDC anuncia recomendações de vacina contra gripe

O que você sabe: O momento e o custo das novas vacinas variam dependendo do vírus e da situação do seguro de saúde

Como agendar uma vacina contra a gripe

As consultas podem ser agendadas imediatamente. Para agendar uma consulta para obter uma vacina contra o coronavírus (COVID-19) ou contra a gripe na Walgreens, visite Walgreens.com/ScheduleVaccine, use o aplicativo Walgreens ou ligue para 1-800-WALGREENS. A Walgreens oferece horários flexíveis, incluindo noites, fins de semana e visitas, quando disponíveis.

Os pacientes podem Agende uma consulta de vacinação com a Farmácia CVS online Ou através do aplicativo Farmácia CVS. É possível para você também Agende sua vacinação online pelo MinuteClinic. Em muitos locais da MinuteClinic, você pode tomar a vacina contra a gripe durante a temporada de gripe. Verifique on-line se há agendamentos disponíveis em sua área.

Você precisa de seguro saúde para tomar a vacina contra a gripe?

Amy Lin Minhas qualidades: A maioria dos planos de seguro cobre vacinas contra gripe sem nenhum custo adicional para o paciente. Se um paciente não tiver seguro, temos opções econômicas para reduzir o custo da vacina.

Como você responde a alguém que está hesitante em ser vacinado?

Helen Mazer: Acho que se as pessoas hesitam em se vacinar ou não sabem se devem tomar duas vacinas ao mesmo tempo, pergunte porque lhe darei todo o conhecimento necessário para tomar uma boa decisão por si mesmo. Isso geralmente leva os pacientes a tomarem a vacina.

Amy Lin Minhas qualidades: Tomar a vacina contra a gripe é uma ótima maneira de manter não apenas a saúde, mas também a comunidade e a família. Portanto, uma pessoa que seja mais jovem terá menos probabilidade de desenvolver complicações graves devido à gripe. Mas é mais provável que a nossa população idosa acabe hospitalizada com complicações da gripe.

Há mais alguma coisa que as pessoas deveriam saber sobre as vacinas contra gripe ou COVID-19?

Helen Mazer: Atualmente temos vacinas COVID-19 para adultos com 12 anos ou mais, e as doses para crianças e bebês chegarão em breve, no dia 29 de setembro.