Objetos do tamanho de Júpiter na Nebulosa de Órion confundem cientistas Notícias espaciais

Cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA) usaram o Telescópio Espacial James Webb da NASA para fazer uma descoberta impressionante: objetos flutuantes do tamanho de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, na Nebulosa de Órion, a região de formação estelar mais próxima. à terra.

Esta descoberta virou de cabeça para baixo a nossa compreensão de como as estrelas e os planetas se formam. Antes disso, os cientistas pensavam que as nebulosas, que geram estrelas dentro de enormes nuvens de gás e poeira, eram incapazes de formar espontaneamente objetos do tamanho de planetas, mas as novas descobertas sugerem o contrário.

Ainda mais intrigante é o fato de que as criaturas são formadas em pares e não individualmente.

“Há algo errado com a nossa compreensão da formação planetária, ou da formação estelar, ou de ambas”, disse Samuel Pearson, cientista da ESA que trabalhou na investigação, ao New York Times. “Eles não deveriam estar lá.”

Novas fotos do espaço! NASA/ESA/CSA James #Rede O telescópio espacial adicionou imagens detalhadas da Nebulosa de Órion à nossa aplicação ESASky. Amplie esta área para ver uma rica variedade de fenômenos, incluindo protoestrelas, anãs marrons e até planetas flutuantes! pic.twitter.com/In4FQk8hrX — Agência Espacial Europeia (@esa) 2 de outubro de 2023

As novas entidades foram chamadas de Objetos Binários de Massa de Júpiter, ou JuMBOs. Eles não são grandes o suficiente para serem estrelas e, como não orbitam uma estrela, os JuMBOs não são tecnicamente planetas.

“A maioria de nós não tem tempo para se envolver neste debate sobre o que é um planeta e o que não é um planeta”, disse o professor Mark Macogrian, conselheiro-chefe da ESA para ciência e exploração, ao The Guardian. “É como se meu carro fosse um chihuahua de estimação. Mas não é um chihuahua. É um gato.”

De acordo com um artigo de coautoria de McCaughrian que ainda não foi revisado por pares, os JuMBOs têm cerca de 1 milhão de anos, o que os torna jovens em comparação com o resto do universo. Eles têm temperaturas de superfície de cerca de 1.000 °C (1.800 °F).

Mas, ao contrário dos planetas, que eventualmente conseguem manter temperaturas constantes graças à energia que recebem das estrelas que orbitam, os objetos massivos acabam por arrefecer rapidamente e congelar. Também é composto em grande parte por gás, o que significa que é pouco provável que seja capaz de sustentar vida.

Os cientistas têm múltiplas hipóteses sobre como surgem os JuMBOs. A primeira é que se formam em regiões da nebulosa que são demasiado esparsas para formar estrelas propriamente ditas. A segunda é que eles se formaram como planetas que deveriam orbitar estrelas, mas foram “expulsos” por razões desconhecidas.

“A hipótese de expulsão é a preferida neste momento”, disse Macogrian à BBC. “Sabemos que planetas isolados podem ser ejetados de sistemas estelares. Mas como é que se ejetam pares destes objetos juntos? Neste momento, não temos uma resposta. É uma questão para teóricos.”

Outros cientistas descreveram o fenômeno dos pares como sem precedentes.

“Minhas reações variaram de ‘O quê?!?’ a ‘Tem certeza?'” “Isso é muito estranho”, disse à BBC a astrônoma Heidi Hamel, que não fazia parte da equipe de pesquisa. “Como os binários podem ser reunidos? ?” “.

Ela disse que não existem modelos científicos atuais que prevejam pares de objetos do tamanho de planetas sendo ejetados da nebulosa, mas acrescentou que pode não ter havido um telescópio poderoso o suficiente para detectá-los antes.

Cientistas e astrônomos estudam a Nebulosa de Órion há anos para observar a formação e evolução inicial de estrelas e outros corpos celestes.

Ele está localizado a 1.350 anos-luz da Terra e pode ser visto a olho nu na forma de um ponto borrado na parte inferior da constelação de Órion. Faz parte da “espada” de um lendário caçador grego, após o qual a constelação é nomeado.