O diretor de Overwatch 2 responde ao bombardeio de análises do Steam

O diretor de Overwatch 2, Aaron Keller, reservou um tempo não apenas para responder ao infeliz bombardeio de análises do jogo no Steam, mas também para tranquilizar os fãs sobre a quantidade de conteúdo à frente deles.

Para quem não conhece, Overwatch 2 foi lançado no Steam em 10 de agosto e rapidamente se tornou o jogo com pior avaliação de usuários na plataforma de todos os tempos. No momento de nossa história, Overwatch 2 tinha apenas 0,96 com base em um índice de aprovação de 10% de 92.028 votos.

sobre Blizzard.com, Keller levou a revisão do bombardeio com calma. Embora ele admita que não é divertido para o seu jogo ser o alvo desses ataques online, a diversão de ver novos jogadores entrarem no jogo é muito superada por isso.

“Também lançamos no Steam na semana passada e, embora a revisão não seja uma experiência divertida, foi ótimo ver tantos novos jogadores entrarem no Overwatch 2 pela primeira vez”, escreveu Keller. “Nosso objetivo com Overwatch 2 era tornar o jogo mais acessível do que nunca para mais pessoas do que nunca.”

Keller então falou sobre a controversa decisão de cancelar o tão esperado modo PvE Hero de Overwatch 2 e como isso foi definitivamente um fator para explodir a revisão. Além disso, ele compartilha a visão de Overwatch 2 avançando e promete que valerá a pena assistir.

“Muitas análises no Steam citam o cancelamento do componente PvE muito maior anunciado em 2019 como um dos principais motivos de insatisfação com o jogo”, disse Keller. “Entendo, este foi o anúncio de um projeto ambicioso que não conseguimos entregar no final.

“Se não podemos voltar no tempo, o que podemos fazer? Podemos continuar adicionando e melhorando Overwatch 2. É assim que estamos progredindo. Isso significa mais mapas, heróis, modos de jogo, missões, histórias, eventos, cosméticos e ótimos recursos – um jogo que se expande.” E está em constante evolução e aprimoramento. Este é o futuro de Overwatch. Um em que inovaremos constantemente e inovaremos o que torna o jogo ótimo agora para os jogadores que jogam agora.”

Apesar do cancelamento do modo PvE Hero, os fãs de Overwatch 2 ainda terão missões de história PvE menores, incluindo as da última temporada do jogo – Invasion. Nesta nova temporada, as missões da história mostram os jogadores lutando contra o Setor Nulo e mostrarão como heróis como Lucio, Reinhardt e outros se conheceram antes de Winston se unir em Overwatch.

