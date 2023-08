A Samsung anunciou o primeiro jogo compatível com o novo padrão de jogos HDR10 Plus

O anúncio da Samsung não especifica em quais plataformas o jogo suportará HDR10 Plus, mas presumiremos que seja PC e não consoles, já que nem a Sony nem a Microsoft anunciaram suporte para o formato HDR mais recente em suas plataformas. No PC, a Nvidia anunciou que está adicionando suporte para HDR10 Plus Gaming às suas placas gráficas RTX e série 16. em novembro de 2022.

Calibração HDR sem controles deslizantes

O grande recurso elogiado do padrão HDR10 Plus Gaming é que ele permite que os jogos calibrem automaticamente seu brilho e cores, dependendo do que uma TV ou monitor conectado pode suportar, semelhante ao que a Sony suporta. PS5 oferecido com TVs Sony Bravia selecionadas. Em teoria, isso deve levar a uma melhor distinção e detalhes de sombra e reprodução de cores mais precisa. O processo automatiza o que geralmente é uma calibração manual que envolve ajustar o controle deslizante para que você mal consiga ver um logotipo em um fundo branco ou preto. durante anúncioA Samsung também anunciou que o HDR10 Plus Gaming apresenta baixa latência e é compatível com taxas de atualização variáveis.

Além de um PC compatível, você também precisará de um monitor compatível com HDR10 Plus Gaming para aproveitar a nova tecnologia. Samsung diz TVs de última geração e monitores de jogos Odyssey já oferecem suporte, enquanto Comunicado de imprensa da Nvidia do ano passado Afirma-se que as TVs Amazon, Panasonic, TCL e Vizio também são compatíveis. Mas não espero que isso seja tão amplamente suportado quanto o Dolby Vision, por exemplo.

O HDR10 Plus já existe há alguns anos e é conhecido como um concorrente aberto e livre de royalties do padrão Dolby Vision HDR. Ambos oferecem duas grandes vantagens sobre o formato HDR10 padrão e incluem suporte para metadados dinâmicos para fornecer cores mais precisas e melhor realce e detalhes de sombra em monitores compatíveis. Os consoles Xbox já suportam o uso do padrão Dolby Vision com jogos, embora HDTVTest’s Vicente Teo Ele examinou o recurso em 2021 e descobriu que suas vantagens em relação ao padrão HDR10 da época eram mínimas. READ Com iPhone 14, Apple divide sua base de usuários pela metade

Apesar da linguagem “primeira do mundo” no anúncio, não é a primeira vez que a Samsung abandona certos nomes de jogos em relação ao padrão HDR10 Plus Gaming. Quando anunciou suas primeiras telas para suportar o formato no final de 2021 Relatado no Sabre Interactive redução 2 E Pinball FX Além de outro título chamado Happy Trails e a princesa sequestrada Ele será mostrado junto com a tecnologia na CES 2022. Entramos em contato com o Sabre para ver se seus títulos suportavam o padrão quando foram lançados em 2022, mas não podemos ver nenhuma evidência disso. Trilhas felizes sempre ao mercado.

Além do padrão de jogos HDR10 Plus, Nvidia anunciou recentemente que O primeiro descendente Ele também suportará sua tecnologia de atualização DLSS 3.

