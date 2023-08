CPU Ryzen abaixo de $ 100 da AMD convertida em GPU AI de 16 GB, oferecendo desempenho poderoso

Na era da inteligência artificial, a demanda por GPUs como a H100 disparou, tornando difícil para o consumidor médio conseguir uma. No entanto, A. J. usuário Reddit Ele criou uma solução exclusiva, convertendo uma APU Ryzen 5 4600G “Renoir” baseada em AMD Zen 2 em uma GPU de 16 GB e, em seguida, usando-a para cargas de trabalho de IA no Linux. Você sabe, como dizem, problemas modernos requerem soluções modernas.

As APUs AMD Ryzen legadas fornecem desempenho decente em cargas de trabalho de IA após a conversão para GPU

Antes de falarmos sobre como converter uma APU, vamos dar uma olhada rápida no AMD Ryzen 5 4600G. O Ryzen 5 4600G é conhecido por ser um dos melhores APUs do mercado depois de ter sido substituído por seu equivalente Cezanne. Possui uma configuração 6C/12T com Radeon Vega iGPU com sete CUs (Computing Units). Para explicar como atingir a marca de 16 GB VRAM, é necessário observar que as APUs suportam “memória compartilhada”, onde você pode alocar 50% de sua capacidade de RAM para sua APU. Nesse caso, esse usuário do Reddit tinha 32 GB de memória DDR4, dando metade para o processador.

O próximo grande obstáculo é realmente executar cargas de trabalho de IA em uma Ryzen APU. Se você tiver uma GPU de desktop, poderá usar a plataforma ROCm (Radeon Open Compute) da AMD para executar aplicativos de IA no Linux. No entanto, no caso do iGPU, pacotes de terceiros permitem que o ROCm seja executado em APUs, o que também foi usado aqui. O uso do ROCm resolve a maioria dos seus problemas, pois agora você pode executar todos os tipos de aplicativos de IA, do Tensorflow ao PyTorch.

Em um vídeo detalhado, um usuário do Reddit compartilhou sua experiência interessante, alegando que o Ryzen 5 4600G pode lidar com todos os tipos de cargas de trabalho de IA. No entanto, ele mostrou apenas o teste de difusão estável e, para nossa surpresa, o APU conseguiu gerar uma imagem de 512 x 512 em cerca de 1 minuto e 50 segundos. Este é um evento crítico para o APU e acreditamos que pode ser um hack se usado corretamente.

Embora você não possa comparar o Ryzen 5 4600G com uma GPU AI, como o H100, este experimento mostra o potencial inexplorado das APUs Ryzen. Imagine que, em vez do Ryzen 5 4600G, sejam usadas as APUs mais recentes da Phoenix, que são muito melhores em desempenho. No entanto, oferecer esse desempenho de IA por US$ 95 é, sem dúvida, algo a ser apreciado e, com sorte, fornecer ao “consumidor médio” uma maneira de atender às suas necessidades de IA.

fonte de notícias: dispositivos de tom