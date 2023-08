O diretor atlético do estado de Ohio, Gene Smith, se aposentará em 2024. Quem poderia ser o próximo para os Buckeyes?

O diretor atlético do Ohio State Buckeyes, Gene Smith, anunciou na quarta-feira que planeja se aposentar no próximo verão. Aqui está o que você precisa saber:

Smith é o diretor atlético dos Buckeyes desde 2005. Natural de Cleveland e jogador de futebol da Notre Dame na década de 1970, Smith foi professor de AD em Eastern Michigan, Iowa State e Arizona State.

Sua aposentadoria começará em 30 de junho de 2024. Smith disse que a busca por seu sucessor começará depois que Ohio indicar um novo presidente.

Sobre sua decisão, Smith disse: “Sempre fui um motorista, uma paz veio até mim e não precisei ser aquele que se inspirou para fazer algo.”

Por que Smith está se aposentando?

Houve outras ocasiões durante o mandato de 18 anos de Smith em que parecia que ele poderia se aposentar, incluindo 2019. Mas ele permaneceu no estado de Ohio porque queria navegar pelos Buckeyes através do cenário do futebol universitário em constante mudança e ajudar Ryan Day a entrar em sua vida. . Novo emprego como treinador de futebol.

As mudanças não diminuíram – da pandemia a um portão de transferência para o NIL e mais realinhamento – mas Smith insiste que não é a razão pela qual ele decidiu se aposentar em junho próximo, assim como o Big Ten adicionou UCLA, USC, Oregon e Washington .

“Não foi a mudança na indústria que me fez sentir que precisava me afastar”, disse Smith. “Meu professor sempre disse que você saberá se chegar a hora.”

Todo verão, Smith conversa com sua esposa, Sheila, sobre seu futuro. Neste verão, em sua casa no Arizona, ele tomou a decisão de que agora era a hora. Ele tinha a sensação de que estava pronto e o estado de Ohio estava bem posicionado para ter sucesso sem ele, em parte graças à equipe que construiu atrás dele, dizendo que “senti que não precisava mais liderar”.

“Sempre quis deixar um lugar melhor do que o encontrei”, disse Smith. “Eu também sempre quis deixar um lugar quando a próxima pessoa chegasse, isso lhes daria a chance de fazer a transição da maneira mais suave possível, e eles têm essa habilidade com esta equipe. Nem sempre foi assim – éramos um pouco esquisitos .” — Cameron Teague Robinson, escritor beat, estado de Ohio

Quem será o candidato para substituir Smith?

Dado o prestígio do trabalho em Ohio, espera-se que o concurso de sucessão seja uma das buscas mais interessantes para diretores de esportes universitários em muito tempo. Smith produziu uma grande árvore de diretores esportivos, e a lista de candidatos pode começar por aí.

Pat Chun e Pete AD Heather Lake trabalharam com Smith no estado de Ohio e AD Martin Jarmond e AD no estado de Washington trabalharam anteriormente com Smith no estado de Ohio e foram diretores de publicidade para várias escolas. Diana Sabao acabou de ser nomeada AD em Utah, mas a ex-vice-comissária e diretora atlética do Big Ten também passou vários anos trabalhando com Smith no estado de Ohio.

Em outro lugar, Ohio AD Julie Krumer é um dos diretores atléticos mais respeitados do país e co-presidente do NCAA Division I Turnaround Committee junto com o comissário da SEC Greg Sankey. —Chris Vanini e Nicole Auerbach, escritores da National College Football League

O legado de Smith em Ohio

Smith se tornou um dos diretores de transmissão esportiva mais influentes do país durante seu tempo no estado de Ohio. Ele é o diretor atlético do Big Ten por mais tempo e se tornou uma voz importante na sala quando se trata de mudanças na conferência, incluindo a pandemia de COVID-19, realinhamento e muito mais.

Seus 18 anos até o momento incluíram 32 campeonatos de seleções nacionais e 117 títulos nacionais individuais, superados pela chegada do time de futebol de 2014 ao seu primeiro torneio de playoff de futebol. Em meio a todo o sucesso, sua gestão veio com alguns desafios, incluindo uma longa investigação sobre o programa de futebol do estado de Ohio, que terminou com uma suspensão de um ano, a perda de nove bolsas de estudo em três anos e a renúncia do técnico Jim Tressel.

Desde então, Smith contratou Urban Meyer, navegou em sua aposentadoria e melhorou seu dia, ajudando a manter o programa de futebol como uma potência nacional. Seu sucessor agora terá que trabalhar com um novo presidente e um novo visual do Big Ten, enquanto o departamento atlético continua tentando se manter no espaço do NIL. – Tig Robinson See More

(Foto: Jeffrey Vest/Icon Sportswire via Getty Images)